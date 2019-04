Pro přerovského fanouška navíc bude zajímavým kořením účast domácí dvojice kolové – Matěje Karase a Michala Nitscheho. Ti si v nominačních turnajích dlouho drželi třetí příčku, do finále nakonec jdou z páté pozice. Na vině je nemoc Karase.

Ve finále mistrovství republiky se tak v sokolovně v sobotu utká šest družstev. Ta budou rozdělena do dvou skupin, Přerované se utkají s oběma celky Zlína, dva nejlepší postoupí do semifinále. Vítěz by měl reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy juniorů ve Francii.

„Oba kluci z přerovské dvojice mají sedmnáct let, mají jedinečnou šanci stát na stupních vítězů naposledy v juniorské soutěži,“ uvedla ikona přerovské kolové Antonín Přikryl.

Zapomínat však nesmíme ani na krasojízdu. V Přerově se utkají tři kategorie – jednotlivci junioři, jednotlivci juniorky a dvojice juniorek. Krasojezdce a krasojezdkyně doprovodí v šestiminutových sestavách hudba podle seznamu cviků.

„Diváci po více než čtyřiceti letech v Přerově zhlédnou odvážné cviky mladých krasojezdců z Prahy, Brna, Zlína, Němčic či Horních Heršpic,“ prozradil Antonín Přikryl.

Utkání v kolové jsou na programu od 10 hodin a budou se střídat s jízdami krasojezdců.