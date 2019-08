„Ani letos nechci utéct od trendu, který jsem nastolil. Chci, aby se hrál zajímavý volejbal pro lidi. Myslím si, že tenhle tým má parametry, aby předváděl ještě lepší volejbal, než ten loňský,“ věří energický kouč Zubřic.

Pouze dvě hráčky z kádru, který měl Vlček k dispozici na začátku minulé sezony, v Přerově pokračují. Reprezentační libero Nikola Vaňková a nahrávačka Lucie Zatloukalová.

„Říkám ze srandy, že zůstaly dvě a půl hráčky. Barča Šádková se k nám totiž připojila v průběhu minulé sezony,“ upřesnil Radim Vlček.

„Já jsem byla hodně překvapená, myslela jsem, že nás zůstane víc. Možná je ale dobře, že se kádr obmění, uvidíme, jak se sehrajeme,“ hledí dopředu nahrávačka Lucie Zatloukalová.

Ta už každopádně nemůže spoléhat na spolupráci s Evou Svobodovou. Smečařka s reprezentačními zkušenostmi zamířila do Liberce.

Další opora z loňské sezony Vendula Měrková bude působit ve Francii. Americká smečařka Vander Meerová hledala nové výzvy jinde v Evropě. Magdaléna Jehlářová zase dostala stipendium ve Spojených státech a působí v týmu Washington State.

„Nepatříme k ekonomicky silným klubům, to si musíme přiznat. Některé hráčky, které si tady odpracovaly své, odešly za lepšími podmínkami,“ nedělá si Radim Vlček iluze.

„Přivedli jsme mladé zahraniční a české hráčky, doplnili je o tři zkušenější hráčky, které splňují naše finanční možnosti,“ nastínil trenér.

POSILY? ZKUŠENÁ TINKLOVÁ I AMERIČANKY

Ke stádu Zubřic se tak nově přidala ostřílená nahrávačka Veronika Tinklová, která působila v nejlepších tuzemských klubech – v Prostějově i Olomouci. Další posilou je ostravská smečařka Markéta Kukučová, která hrála i ve Frýdku-Místku a naposledy v zahraničí.

Zajímavým jménem je mladá blokařka Sára Kuželová. Ta se objevila už v přerovské mládeži a naposledy patřila k brněnským Šelmám. Předvést se budou chtít i Sandra Kotlabová ze Šternberku, mladá volejbalistka z Vysočiny Šárka Semerádová či dvojice odchovankyň Přerova, které se posunuly k A-týmu – Anna Řihošková a Nikola Burešová.

Malou neznámou jsou v Přerově už třetím rokem posily z Ameriky. Letos na Hané uvidíme blokařky Jackie Oestreichovou a Krysteen Davisovou, doplňuje je i Američanka s polským pasem na smeč Olivia Ruseková.

„Třeba Krysteen nás oslovila sama, protože je to sestřenice Megan Vander Meerové. Měla velký zájem, já jsem zhlédl pár videí a splňovalo to mé představy. Čeká ji první rok v Evropě, chce trénovat, učit se a není drahá,“ přiblížil Radim Vlček. Zbylé dvě zámořské hráčky do Přerova přivedl díky tříleté spolupráci s agentem.

„Holky jsou šikovné, ony jsou z té Ameriky nabuzené a úplně jiné než Češky. Je super, mít zase cizinky v týmu,“ přidala svůj pohled nahrávačka Lucie Zatloukalová.

NA PŘÍPRAVU DO FRANCIE

Srpnová tvrdá dřina se nyní pomalu transformuje ve sbírání herní praxe. Přerovanky čeká v úterý 27. srpna od 17 hodin v městské sportovní hale první přípravný duel s Ostravou. Na přelomu srpna a září se pak v Přerově uskuteční přípravný Zubr Cup za účasti UP Olomouc, VTC Pezinok ze Slovenska a STAL Mielec z Polska.

Novinkou je atraktivní fáze herní přípravy týden před soutěží, kdy Přerovanky zamíří na přípravný turnaj do Francie.

„Dostali jsme pozvání. Je to pro nás bomba, protože nás to nestojí žádné peníze, měli jsme se podílet jen na letenkách, na což se nám podařilo sehnat partnera. Jinak bychom si takovou přípravu nemohli dovolit,“ prozradil Radim Vlček.

Zajímavě poskládaný tým by tak měl být na novou sezonu dobře připraven. Dokáže vylepšit loňský splněný cíl, kterým bylo šesté místo?

„Vloni každý říkal, že to bylo odvážné. Letos budu ještě odvážnější, chci, abychom byli do první pětky,“ uzavřel Radim Vlček.

Soupiska Volejbalu Přerov:

Smečařky: Šárka Semerádová, Markéta Kukučová, Olivia Ruseková, Barbora Šádková.

Blokařky: Sára Kuželová, Krysteena Davisová, Jackie Oestreichová, Anna Řihošková.

Nahrávačky: Lucie Zatloukalová, Veronika Tinklová.

Libera: Nikola Vaňková, Vendula Burešová.

Univerzálka: Sandra Kotlabová.

Trenéři: Radim Vlček, Michal Derych.