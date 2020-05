V karanténě po vzoru hvězd. Basketbalisté slavili soutěží

Symbolicky v den osvobození Přerova a na Den vítězství, tedy 8. května, zahájili přerovští basketbalisté sérii akcí na oslavu 85 let basketbalu v Přerově. A přes náročné podmínky karantény to přerovské naděje pojaly sportovně. Rozdaly si to v soutěži nazvané Challebrate 85.

Basketbalisté TBS Přerov uspořádali soutěž i během koronavirové pauzy. | Foto: TBS Přerov