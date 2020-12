Na větší akci mezi ženami se představila poprvé od rychlého vyřazení z domácího podniku v Přerově Barborou Krejčíkovou v září. Následovalo juniorské French Open, kde Nosková došla do čtvrtfinále. Bez zápasů nebyla ani v posledních týdnech, zahrála si totiž 1. ligu v Polsku.

„Teď už to byl ale přeci jen ostřejší zápas. Extraliga, navíc za Přerov, to je něco jiného,“ přiznala dvacátá juniorka světa.

Nervózní ale Linda byla jen na začátku úvodního utkání proti teprve čtrnáctileté Sáře Bejlek v barvách Prostějova. „Pak jsem se nějak rozehrála a šlo to líp. Většinou hraju proti starším, pokaždé, když hraju proti mladší hráčce, je to poznat. Rozhodly nějaké zkušenosti a že mám víc natrénováno. Lámalo se to v prvním setu za stavu 4:4, kdy jsem začala hrát líp,“ pochvalovala si Nosková.

Sáru Bejlek porazila 6:4 a 6:3, v neděli pak vyzvala velezkušenou pardubickou hráčku Zuzanu Zálabskou. O devatenáct let starší hráčku a bývalou tenistku TOP 500 přehrála poměrem dvakrát 6:3. Po boku Karolíny Kubáňové pak triumfovala i ve čtyřhře nad párem Vlkovská – Zálabská.

Zvláštní sezonu tak držitelka Zlatého kanára za talent roku mezi dívkami za rok 2018 uzavřela vítězně. „Důležitější turnaje se bohužel zrušily, ale samozřejmě jsem měla aspoň víc času na trénink. Mohla jsem něco poupravovat, to je ta pozitivní stránka pauzy,“ prozradila Nosková, která pracovala hlavně na servisu a přechodu na síť. V Přerově jí během pauzy pomáhal i vyhlášený trenér Tomáš Krupa, který dříve koučoval Tomáše Berdycha, Karolínu Plíškovou či Barboru Strýcovou.

Letos ještě Linda Nosková stihla sbírat první zkušenosti v ženském tenise. Pomohly jí i mimořádné turnaje Českého tenisového svazu Barvy pro budoucnost. Na Macha Lake Open si v červnu zahrála semifinále, kde potrápila i Kateřinu Siniakovou (6:7 a 4:6). Na juniorské scéně se kromě Rolland Garros představila také na Australian Open. Tam by mohla zamířit také v lednu.

„Uvidíme, jestli se Austrálie posune a budu ji hrát, nebo se úplně zruší. Jako náhrada jsou naplánované nějaké turnaje ITF v zahraničí,“ nastínila Linda Nosková.

A plány pro rok 2021? „Chci se přesunout do ženského tenisu a zlepšit a zrychlit mou celkovou hru,“ uzavřela aktuálně 1033. hráčka okruhu WTA.

Tohle číslo by ale v příštím roce mělo jít rychle směrem dolů.

TK Precheza Přerov – LTC Pardubice 6:3

Petr Michnev – Štěpán Vančuřík 6:1, 6:1

Linda Nosková – Zuzana Zálabská 6:3, 6:3

Jaroslav Pospíšil – Vojtěch Vlkovský 6:2, 6:3

Barbora Miklová – Veronika Vlkovská 2:6, 3:6

Lukáš Klein (SVK) – Andrej Martin (SVK) 6:1, 6:4

Pavel Nejedlý – Kenny De Schepper (NED) 1:6, 2:6

Nosková, Kubáňová – Vlkovská, Zalabská 6:3, 6:4

Klein (SVK), Michnev – Martin (SVK), Vlkovský 6:4, 6:4

Kellovský, Pospíšil – De Schepper (NED), Vančuřík 6:4, 6:7, 9:11

Přerov zůstává ve hře o finále, musí ale doufat v nedělní výhru Pardubic nad Prostějovem.