„Kluci jsou natěšení, nervozitu bych tam neregistroval. Je to pro nás přijatelnější soupeř než ten v semifinále,“ říká před úvodními dvěma domácími zápasy trenér KVP Přerov Radek Otáhal.

Přerované letos v základní části skončili až třetí, v semifinále si ale vyšlápli na brněnskou Kometu, kterou do té doby v této sezoně neporazili. S prvním Steppem Přerov venku prohrál 11:12 po penaltách, doma zvítězil 12:9.

„Stepp je pro nás přijatelnější soupeř, víc nám vyhovuje jeho styl hry. Má to založeno na spoustě mladých hráčů, kteří jsou plavaví. My ale máme taky naplaváno dostatečně, co se týče fyzičky, jsme na tom velmi slušně, jak jsme ukázali v průběhu celé sezony,“ dodal přerovský kouč.

Samotní hráči mají za sebou šest týdnů intenzivních příprav a natěšeně vyhlíží domácí duely, po kterých chtějí do Prahy dovézt dvě výhry.

„Je potřeba hrát na ty mladé kluky soupeře, kterým budou trošku chybět zkušenosti,“ říká zkušený hráč KVP Tomáš Chromčík.

Snad jedinou vadou na případné kráse zlatého hattricku je fakt, že by Přerované v případě jeho zisku neslavili doma. Série se hraje na tři vítězná utkání.

„Určitě bychom radši slavili doma, ale takový už je život. Samozřejmě bychom rádi pozvali všechny fanoušky, ať se přijdou podívat. Očekáváme bouřlivou atmosféru, která nás povede za dvěma výhrami. V Praze už to snad jen potvrdíme,“ uzavřel Tomáš Chromčík.

První finále je v přerovském bazénu na programu v sobotu od 19 hodin, v neděli se hraje od 12.15.

OLOMOUC ZABOJUJE O PÁTÉ MÍSTO

Nejen Přerovany čekají poslední souboje v sezoně. Play-off si zahrají také vodní pólisté Olomouce, kteří se s Hradcem Králové porvou o víkendu o konečné páté místo.

SK UP Vodní pólo vstupoval do letošní 1. ligy s ambicemi hrát o první místa. Nečekaný odchod tří domácích opor a tří hráčů ze Slovenska však úvodní část sezony výrazně poznamenal. „Utekla nám první čtyřka, která hraje o titul,“ říká trenér Petr Heger.

Ve složité situaci Olomouci pomohli hráči z Děčína. Přestože jejich domovský klub hraje druhou ligu, na Hané se jim podařilo zvrátit nepříznivý průběh nejvyšší soutěže a získat několik důležitých vítězství. Olomoucký kouč věří, že se jeho svěřencům podaří Hradec Králové porazit a skončit na celkovém pátém místě.

„O to více se už těšíme na příští rok,“ dodává Petr Heger.

Plavecký stadion v Olomouci uvidí úvodní zápas série v sobotu v 18.20, o den později v poledne je na programu druhý mač.

Program utkání:

Finále: KVP Přerov – Stepp Praha (sobota 19.00, neděle 12.15)

O 5. místo: SK UP Olomouc – TJ Slavia Hradec Králové (sobota 18.20, neděle 12.00)