Volejbalistky Přerova opět potvrdily rostoucí formu. Po dobrém výkonu v brněnské hale Vodova z Final Four Českého poháru v sobotu na stejné palubovce poprvé v extraligové sezoně porazily Královo Pole. Brňanky navíc přehrály jasně 3:0 na sety, jediný výpadek zaznamenaly v první sadě.

Volejbalistky Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

V té Zubřice vedly už 20:10, poté se ale při podání domácí Taylor Fricano Brňanky dotáhly na rozdíl jediného bodu (20:21). O chvíli později dokonce bylo srovnáno (22:22).

„Dvakrát jsme nepřihráli a nastala panika. Z připravených míčů jsme nedokázali útočit, pak už to bylo o přihrávce. Když soupeř nedal přímé eso, tak jsme do toho možná měli prostě říznout, když jsme měli nahraný náskok. Ale potom jsme to zvládli a byli lepší,“ oddechl si trenér Přerova Radim Vlček.

Zubřice tak první set ovládly poměrem 22:25, v dalších dvou měli po celou dobu navrch (18:25 a 15:25).

„Konečně nastoupila od začátku Megan (Vander Meerová, pozn. red.) a šla na blok, Arianna (Personová) byla na smeči. Nechal jsem sedět Shapovalovou, která, co se vrátila po vyřizování víza, zatím není dobře připravena. Tento tah se vyplatil, Megan zahrála dobře, výborně jsme bránili v poli, slušně blokovali a výborně odservírovali,“ pochvaloval si Vlček.



VLČEK MYSLÍ NA ŠESTKU

Přerov tak vstoupil do druhé části extraligy ziskem tří bodů a může pomýšlet na posun ze sedmého místa výše.

„Dotáhli jsme se dva body za Královo Pole a budeme bojovat o posun na šesté místo, které by v systému soutěže mohlo být cenné,“ uvědomuje si přerovský kouč. I kdyby totiž Přerovanky ze šestého místa neuspěly ve čtvrtfinále play-off, pořád by mohly hrát o 5. - 6. místo.

Také v sobotu do Brna dorazilo několik fanoušků Zubřic, atmosféra však pochopitelně měla k té z Final Four daleko. I tak ale příznivci hostům v boji pomohli. Něco podobného by Radim Vlček rád viděl i v sobotu 16. února v Ostravě, kde Přerov potřebuje potvrdit roli favorita.

„Klidně bychom mohli jet s hráčkami autobusem a vzít lidi s sebou. Mým přáním by bylo, kdyby takto fanoušci jezdili na větší počet zápasů, klub se bude snažit jim k tomu dát možnost,“ prozradil závěrem Radim Vlček.

Doma se Přerovanky představí ve středu 20. února, kdy hostí Královo Pole. Brněnský „dvojboj“ pak završí v sobotu 23. února v dalším domácím duelu s pátými Šelmami.

VK Královo Pole – Volejbal Přerov 0:3 (-22, -18, -15)

Nejvíce bodů: Taylor Fricano 12, Vyklická 10, Skiba 5 – Měrková 16, Svobodová 10, Personová 9. Rozhodčí: Slezák, Ištvanech. Čas: 73 minut. Diváci: 100.

Královo Pole: Fricano, Pavlíková, Kvapilová, Šloufová, Skiba, Vyklická, libero Digrinová. Střídaly: Nichol, Podhrázká, Kopáčová. Trenér: Tomáš Samsely.

Přerov: Personová, Jehlářová, Měrková, Svobodová, Vander Meerová, Zatloukalová, libero Vaňková. Střídaly: Zajícová, Kohoutová, Krejčířová. Trenér: Radim Vlček.