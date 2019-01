Přerov – Na základě dohody klubů PVK Precheza a TJ Sokol Šternberk je původně plánované vzájemné utkání 16. kolo Uniqa extraligy odloženo.

Alena Honková | Foto: SK UP Olomouc

Informaci Deníku potvrdil Stanislav Šmídák, tiskový mluvčí přerovského klubu.

Na odložení utkání se oba kluby dohodly v souvislosti s tragickou ztrátou, která zasáhla extraligový tým Olomouce, jejímž je Šternberk "farmářským" celkem.

O víkendu totiž náhle zesnula dvaadvacetiletá smečařka SK UP Olomouc Alena Honková.

Bývalá juniorská reprezentantka byla v pátek s plicní embolií převezena do opavské nemocnice a o den později zemřela.

„Bylo to naprosto náhlé. Nikdy podobné problémy neměla," informoval v neděli tiskový mluvčí klubu Adam Fritscher.

Olomoučanky měly letošní program nejvyšší soutěže zahájit v pátek domácím utkáním proti SG Brno.

Vicemistryně ČR i juniorská reprezentantka

Alena Honková přišla do Olomouce v květnu roku 2007, kdy přestoupila ještě v dorosteneckém věku do SK UP z VK Kylešovice.

V Olomouci, kde působila na postu blokařky a později i smečařky a také zde studovala střední a vysokou školu, patřila už do týmu, jenž v roce 2008 vybojoval druhé místo v extralize a o rok později třetí příčku.

Postupně se propracovala do užšího kádru prvního týmu, což jí vyneslo také pozvánku do české juniorské reprezentace, se kterou hrála v roce 2009 i na mistrovství světa v Mexiku.

Se svým mateřským oddílem slavila předloni stříbrné ligové medaile a vloni bronz, k oběma cenným kovům už aktivně pomáhala i svými výkony na hřišti.(Zdroj SK UP Olomouc)