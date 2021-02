„Na konci roku už jsme nechtěli spoléhat na vládu, kdy nám zase otevře sportoviště. Vymysleli jsme v rámci našeho klubu několik projektů,“ vysvětlil šéftrenér mládeže FBC Přerov Pavel Ceh.

Když to nejde tradiční cestou, proč si nevymyslet vlastní pravidla? A nebo přímo vlastní sport.

U přerovské Laguny tak možná potkáte borce s „florbalkou“ a míčkem. Ten se snaží dostat do speciálních košů na discgolf. Samozřejmě na co nejmenší počet odpalů u každé „jamky“. Představujeme vám takzvaný floorgolf!

Zdroj: Youtube

„Všichni jsou s tím spokojeni. Kluci nám posílají své výsledky a fotku, že tam opravdu byli. Na konci února vyhodnotíme výsledky, vylosujeme deset výherců, kteří získají věci z našeho fanshopu,“ přiblížil Pavel Ceh.

Pravidla jsou prakticky totožná s těmi na discgolf. Létající talíř neboli frisbee jen vystřídaly florbalové hole a míček. Cílem je zahrát co nejlepší výsledek pod par (jako u golfu). Velkou výhodou je, že zahrát si můžete klidně sám.

„Vymyslel to náš hráč Martin Filka. Máme v záloze i další venkovní hry, abychom naše členy dostali do pohybu a aby byli v kontaktu s míčkem a florbalem. Bylo to spontánní rozhodnutí a jsme za to rádi,“ doplnil šéftrenér mládeže.

MAKEJ DOMA U VIDEA

To není zdaleka vše. FBC Přerov má ve městě jednu z největších mládežnických základen. Desítky dětí mají nyní možnost zacvičit si podle profesionálně zpracovaných videí přímo od klubu. Šestidílná série tréninků nese název Makej doma a hostem byl i úspěšný odchovanec Přerova Filip Hrabal, superligový hráč a bratr hokejisty Josefa Hrabala.

Zdroj: Youtube

FBC pořádá také online tréninky, kterých se pravidelně účastní zhruba třicítka dětí. „Vyhodnotíme si, jak kdo si doma plní tréninky Makej doma a zároveň si společně zacvičíme. Rodiče jsou nadšeni, že děti mají aspoň nějaký pohyb,“ pochvaluje si Pavel Ceh.

Florbalisté pochopitelně nejsou jedinými kluby a oddíly, které se i v nelehké době snaží pracovat a zapojit zejména mládež do pohybových aktivit. A to je jenom dobře. S návratem do normálu to totiž zatím vypadá všelijak.

„Popravdě si myslím, že soutěže už se letos nerozjedou. Už ani nevěřím tomu, že půjdeme do haly. Proto jsme začali vymýšlet tyto projekty,“ uzavřel Pavel Ceh.