„Škoda že nemáme tři body, vlastními chybami jsme zápas nedotáhly k vítězství za tři body. Ale i dva body do tabulky jsou dobré, byl to poslední zápas v tomto roce, pozitivní výsledek na závěr,“ hodnotila přerovská kapitánka Michaela Zatloukalová.

Ve Šternberku měl v úvodu prvního setu navrch domácí tým (6:3, 10:7), hosté sice srovnali skóre (11:11), ale nápor Sokola pokračoval (16:13). V koncovce se oba soupeři tahali o každý bod, první dva setboly si sice vypracovaly Šternberanky (24:22), jenže Přerov čtyřmi body v řadě vývoj dokonale otočil a po výsledku 24:26 se ujal vedení.

Druhou sadu sice domácí zahájili děsivě (1:5), ale ani Přerovanky dlouho tempo neudržely (7:7). Na druhý pokus při servisu Dlouhé (12:13, 12:16) se ovšem hostům podařilo jít do rozhodujícího trháku a výsledkem bylo skóre 17:25 a stav 0:2.

A znovu tragický vstup Sokola tentokrát do třetího dějství (0:4, 1:8), který pak domácí celek velmi těžko stahoval (4:10, 7:10, 12:16).

Šternberský odpor

Utkání se zdálo být rozhodnuté, jenže Šternberk se nevzdal, za stavu 20:20 poprvé vyrovnal a v samotném závěru třemi body v řadě rozhodl o své výhře 25:22 a snížení na 1:2.

A po vyrovnaném úvodu čtvrté části už obrozené mladé domácí družstvo i díky servisům sester Látalových (5:5, 12:6) na palubovce zářilo. Hosté již protizbraň nenašli a po výsledku 25:18 se šlo do tiebreaku.

V něm sice Sokol bojoval, ale od začátku spíše jen dotahoval náskok protivníka, jenž díky výhře 15:11 přece jen urval vítězství alespoň za dva body.

„Samozřejmě je mi líto, že zápas, v němž vedeme 2:0 a ve třetím setu 16:12, nedohrajeme. Bohužel jsme trošku polevili a šlo to až do tiebreaku. Myslím, že jsme byli o něco lepší, ale k tomu patří i štěstí. Měli jsme si pohlídat tři body, ale jsem rád i za vítězství,“ řekl trenér Přerova Radim Vlček.

„Byla to taková přestřelka, a to hlavně kvůli chybám na servisu. Myslím, že kdybychom uhráli náš setbol v první sadě, tak to pro nás mohlo být určitě šťastnější. Ještě že jsme se aspoň chytili v koncovce třetího setu a srovnali na 2:2, přestože to už v tiebreaku nevyšlo,“ uvedl domácí kormidelník Jan Drešl.

První zápas nového roku odehrají Šternberanky ve čtvrtek 5. ledna, kdy v rámci 19. extraligového kola přivítají od 17 hodin Královo Pole.

Zubřice ve stejný den zajíždí také do Brna, kde vyzvou Šelmy.

TJ Sokol Šternberk - Volejbal Přerov 2:3 (-24, -17, 22, 18, -11)

Rozhodčí: Vachutka, Novák. Čas: 114 minut. Diváci: 110

Šternberk: Přibylová, Chaloupková, Kořínková, N. Látalová, Z. Látalová, Lochová, libero Deninová. Střídaly: Vyjídáková, Kočetková, Truksová. Trenér: Vlček.

Přerov: Lazárková, Dlouhá, Kovačićová, Hůsková, McClellanová, Zatloukalová, libero A. Kulová. Střídala: Baláková. Trenér: Drešl.