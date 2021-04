„Vydali jsme se v těžké covidové době cestou stabilizace klubu. Chtěli jsme ustát sezonu a to, že jsme se dostali do play-off, je velké plus,“ připomíná hlavní kouč Hanaček Radim Vlček v rozhovoru pro Deník.

Trenére, jak ještě s odstupem času hodnotíte čtvrtfinálovou sérii s Libercem?

To, co jsme opravdu mohli ve čtvrtfinále předvádět, jsme ukázali až v posledním utkání doma. Bohužel, v prvních dvou zápasech v Liberci jsme byli asi moc ustrašení. Takže jsme stoprocentně měli hrát lepší volejbal v prvních dvou zápasech a urvat aspoň nějaký ten setík. K tomu jsme byli blízko doma.

S osmým místem po základní části jste spokojen?

Předsezonní cíl jsme splnili v podstatě nad plán. Není tajemstvím, že my jsme měli suverénně nejnižší rozpočet a budovali v podstatě úplně nový tým. S tím jsem určitě spokojený. Musíme vycházet z reality, jaká je. Jestliže jsme věděli, že si nemůžeme dovolit rozdílové hráčky, vydali jsme se v těžké covidové době cestou stabilizace klubu. Chtěli jsme ustát sezonu a to, že jsme se dostali do play-off, je velké plus. Všichni by to s odstupem času měli hodnotit kladně.

A co herní projev? Chtěl jste předvádět bojovný a pohledný volejbal. Povedlo se?

Myslím, že jsme mohli mít vyšší standard. Ale možná to bylo způsobené i tím, že se v covidové sezoně trénovalo, netrénovalo, hrálo, nehrálo. Pokud skládáte nový a hodně mladý tým, potřebujete, aby tam byl kontinuální trénink a hraní. To nám chybělo, což se pak projevilo i na hřišti. Pozitivní je, že jsme odehráli tři zápasy play-off. Měli bychom si toho vážit.

S výkony kterých hráček jste byl spokojen?

Určitě s mladými hráčkami. Míša Dlouhá ještě dva roky může hrát juniorskou kategorii a byla hozená do vody, ať plave. Ukázala, že to může být naše budoucnost na postu blokařky. Adriana Kulová v první sezoně mezi ženami ustála svou roli na liberu. Myslím si, že tam je na čem stavět. Posun ve výkonnosti na svém postu a v činnosti přihrávky prokázala Sandra Kotlabová. S prací těchto a dalších mladých hráček jsem byl spokojený. Zapojili jsme do hry až sedm juniorek, které okusily chuť extraligy žen. To je pozitivní.

Je naopak někdo, kdo od koho jste čekal víc?

Trošku víc jsem čekal od Lucky Zatloukalové, Terky Diatkové, větší posun jsem očekával od Šárky Semerádové, která je u týmu druhý rok. Tyto hráčky trošičku zůstaly za mým očekáváním, tím ale nechci říct, že bychom byli o dvě příčky výš, kdyby hrály to, co jsem si představoval. Někdy se vám prostě sezona povede víc a někdy méně. Všichni v klubu jsme si asi trošku víc slibovali od Lucie Poláškové. Tam ale objektivně byly nějaké zdravotní potíže. My jsme s Luckou hodně komunikovali a sezonu nakonec kvůli zdravotnímu stavu ani nemohla dohrát. Od nás to ale z lidského hlediska bylo správné rozhodnutí, abychom její zdraví neničili ještě víc. Ale obě strany cítily, že to nebylo po volejbalové stránce to, co jsme očekávali. Ale to je sport, to je život.

Chválil jste kapitánku Kotlabovou, ta ale v týmu končí. Už víte, kdo v kádru zůstane pro příští sezonu?

To je skoro nejtěžší otázka (úsměv). Víme, kdo u týmu na devadesát devět procent nebude. Sandra Kotlabová se rozhodla pro novou etapu života a s partnerem se stěhuje do Čech. Hrozně jí přeju, aby byla spokojená, je to člověk, se kterým se vždy dalo na čemkoliv domluvit. Pokračovat nebudou Lucka Polášková a Terka Diatková. Uvidíme, co středové hráčky. Jednat budeme se Silvou Pavlovou a Verčou Boudovou. Měli bychom ten tým samozřejmě doplnit, ale to je ještě předčasné.

Jak to vypadá s nadcházejícím extraligovým ročníkem? Bude Přerov ohrožen sestupem?

Všichni doufali, že uplynulý ročník bude jediný, kdy budou kluby chráněny (sezona byla nesestupová, pozn. red.). Play-off se ale nakonec ani letos bohužel nedohrálo. Kluby to nemají jednoduché, finance se shánějí těžko. Zaplaťpánbůh, že alespoň profesionální soutěže běží. Držíme v chodu ale taky zázemí pro mládež, která se snad co nejdřív vrátí ke sportování. Podle posledních jednání AVOKu (Asociace volejbalových profesionálních klubů) tam byl návrh, aby ještě příští sezona v kategorii žen byla nesestupová s eventuální možností postupu z první ligy.

A kdyby nebyla? Měl by Přerov problém zůstat v extralize?

Každý tým může být v ohrožení sestupu. Sezona se vám nemusí povést, můžete mít smůlu na vytipované hráčky. Pak za to nesu v případě Přerova zodpovědnost já. Mým cílem je vždycky odpracovat co nejvíc, abychom Přerov vždy reprezentovali co nejlepšími výkony. To se nemění ani pro příští rok. Prvním cílem bude dostat se do play-off, pak uvidíme, jaká bude výkonnost, abychom se bavili třeba o sedmém nebo šestém místě. Každopádně budeme pracovat, jako by byla sestupová sezona. Stejně jako letos.