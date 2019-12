Zemětřesení v kádru z probíhajícího ročníku udělalo boj o přežití. Sobotní duel na palubovce Frýdku-Místku tak pro aktuálně poslední Přerov bude klíčovou záchranářskou bitvou.

A to příprava a začátek sezony vypadaly velice nadějně. „Pro nás je teď každý zápas jako baráž,“ uvědomuje si kritickou situaci hlavní trenér Volejbalu Přerov Radim Vlček.

Na začátku sezony jste uhráli bod proti nynějšímu lídrovi z Brna. Dnes jste poslední. Co se stalo?

Neřekl bych, že se trénuje méně nebo hůř. Trénuje se možná ještě víc a v různých skupinách. Prostě to nedokážeme prodat.

Takže v zápasech prostě přijde zatmění?

Třeba první set ve Šternberku? To nešlo prohrát. Nám nestačí vedení 18:14 nebo 22:19. A nebylo to o tom, že nás ten soupeř přehrál. My jsme vytvořili tolik chyb, že soupeři stačí, když podává. Pak už si nevěříme, přestaneme přihrávat, přestanou fungovat nohy. To je realita.

Může za špatnými výsledky být velká obměna kádru?

Obrod toho týmu je prostě náročný. V přípravě vše napovídalo tomu, že bychom mohli hrát slušný volejbal. Ještě v prvním zápase se Šelmami to vypadalo velmi dobře, ale když se teď podíváme, kde jsou Šelmy a kde my…

Čím to je?

Já jsem ten tým vybral, měl jsem samozřejmě nějaké mantinely, to je taky potřeba říct, abychom byli spravedliví. Zodpovědnost ale nesu já. Akorát mě mrzí, že by to mělo začínat u hráček. Ty by si měly říct, jestli chtějí dostávat peníze za to, co předvádějí. To ale musí zhodnotit ony. Já jim to můžu říct v šatně, řeknu to tady vám nebo vedení klubu.

Vedení s výsledky asi taky není spokojené…

Jediné, co já můžu říct, je, že mám svědomí čisté. Pracuji, dávám tomu tady všechno, na hřišti to ale momentálně není vidět.

Jak tedy dál?

Dokud tady budu, budu se snažit pracovat tak, abychom hlavně zachránili extraligu. Pak uvidíme, co bude dál.

Dá se říct, že na hráčkách momentálně leží velká deka?

Hráčky si musí uvědomit, že berou nějaké peníze. Já za sebe řeknu, že jsem za to zodpovědný. Ale nebudu se vymlouvat na to, že je deka. Já to můžu ovlivnit trénování nebo taktikou. Hráčky jsou profesionálky, pokud nedokážeme plnit už ani tu nejjednodušší taktiku, je nejjednodušší říct, že je tady deka.

Čeká vás vánoční večírek. Moc veselo asi nebude, ale je to příležitost k vyříkání si některých věcí uvnitř týmu?

Já toho hráčkám řekl už tolik, že nevím, jestli si chci pár dní před Vánoci s někým něco vyříkávat. To musí hlavně holky mezi sebou. My hrajeme 21. prosince ve Frýdku. Pro nás je teď každý zápas jako baráž. Když to řeknu na plnou pusu, tak je mi nějaký večírek teď ukradený. Já budu celý týden pracovat na tom, abychom zvládli Frýdek a po Novém roce uhráli co nejvíce bodů.

Co je tedy teď hlavním cílem?

Realita je ta, že se bude hrát o záchranu. Teď už se musíme jen porvat s tím, že může nastat situace, že půjdeme do baráže. Tu pak musíme zvládnout.

Nahrávačka Veronika Tinklová ke krizi:

„Každá musí začít sama u sebe v hlavě. Nesoustředíme se na to, nevím, čím to je. Pořád řešíme, co s tím, ale zatím jsme nenašly východisko. Možná první dva zápasy jsme hrály dobrý volejbal, pak to šlo od desíti k pěti. Teď se trápíme a nevíme, jak z toho ven. Budeme to muset nějak pořešit v šatně a říct si, co a jak dál.“