Již 38. ročník Běhu 17. listopadu uspořádal v pátek atletický oddíl SK Přerov. Závod se běžel jako součást Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a startovali na něm běžci všech věkových kategorií - tedy od dětí až po veterány.

V hlavním závodě na 9 km obhájili vítězství z loňského roku Tomáš Navrátil (AK Kroměříž) a Petra Kamínková (Svatý Kopeček).



Trať byla stejně jako v loňském roce rozbahněná a bylo i poměrně chladno - teploměr ukazoval 3°C nad nulou. Předloňská traťová maxima Roberta Míče (29:52 min) a Petry Kamínkové (34:48 min) tak opět odolala, ale i tak byly k vidění velmi kvalitní výkony.



Zcela nejrychlejší byl už zmíněný kroměřížský Tomáš Navrátil, který devítikilometrový okruh zvládl za 30:39 minut a zvítězil jak v kategorii A, tak celkově.

Druhý v pořadí Radoslav Šíbl (Ekodrill Zlín) na něj ztratil 53 sekund (31:32 min) a obsadil druhé místo v kat. A i v celkovém pořadí. Třetí celkově proběhl cílem další z běžců AK Kroměříž Tomáš Blaha, který bral za výkon 31:53 min vítězství v kategorii B.



Nejrychlejší mezi ženami byla stejně jako loni i předloni Petra Kamínková ze Svatého Kopečku. Zvítězila v kategorii G i v celkovém pořadí žen a v celkovém pořadí (tedy i mezi muži) pronikla do top 10, když zaběhla devátý nejlepší čas. Výkonem 35:03 min nadělila druhé v cíli Vendule Horčičkové (Best4Run) asi minutu a půl. Horčičková proběhla trať za 36:37 min, zvítězila v kategorii F a celkově byla druhá. Třetí v celkovém pořadí žen byla Martina Novotná z Bike Teamu TÜV SÜD Rusava (38:25 min) a brala zároveň i druhé místo v kategorii F.

Výsledky podle kategorií:

muži A do 39 let:

1. T. Navrátil (AK Kroměříž) 30:39

2. R. Šíbl (Ekodril Zlín) 31:32

3. M. Borák (Dolní Libina) 32:35



muži B 40 – 49 let:

1. T. Blaha (AK Kroměříž) 31:53

2. P. Kučera (SK Přerov/Grymov) 32:28

3. J. Sedláček (AK Kroměříž) 32:42



muži C 50 – 59 let:

1. P. Jína (TJ Liga 100 Olomouc) 35:15

2. P. Matějík (Cycloracing) 37:38

3. Z. Jelínek (TJ Liga 100 Olomouc) 39:05



muži D 60 – 69 let:

1. B. Vynikal (AVA) 39:10

2. O. Němec (AK Kroměříž) 39:39

3. P. Zdražil (QuoUsque Tandem) 41:22



muži 70 let a více:

1. J. Vodička (MK Radslavice) 49:19

2. J. Sedláček (TJ Liga 100 Olomouc) 67:38



ženy F do 39 let:

1. V. Horčičková (Best4Run) 36:37

2. M. Novotná (Rusava) 38:25

3. J. Fojtková (TJ Liga 100 Olomouc) 40:16



ženy G 40 – 49 let:

1. P. Kamínková (Svatý Kopeček) 35:03

2. I. Podjuklová (SK Hranice) 44:56

3. L. Běhalová (Podolí) 47:26



ženy H 50 let a více:

1. K. Gočaltovská (Rocktechnik Hranice) 49:34

2. L. Písková (TJ Liga 100 Olomouc) 49:57

3. J. Navrátilová (Přerov) 58:40



Dětské běhy:

starší žáci, 1400 m: 1. F. Sehnal (SK Přerov) 5:22

starší žákyně, 1400 m: 1. A. Dostálová (SK Hranice) 5:48

mladší žáci, 1400 m: 1. D. Foltas (Přerov) 5:33

mladší žákyně, 1400 m: 1. A. Drozdová (SK Přerov) 6:55

hoši 2006 – 2007, 700 m: 1. D. Hastík (SK Přerov) 2:41

dívky 2006 – 2007, 700 m: 1. E. Bundilová (AK Šternberk) 2:39

hoši 2008 – 2009, 700 m: 1. J. Tesařík (Cykloteam Kolárna) 2:50

dívky 2008 – 2009, 700 m: E. Zajícová (TJ Sokol Opava) 2:51

Autor: Martina Koutňáková