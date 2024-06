Návštěva Základní školy Želatovská, kde dělal své první nejen hokejové krůčky, odpoledne pak setkání s primátorem a hlavně Přerovany na Masarykově náměstí. Tomáš Kundrátek ve čtvrtek 27. června v 16 hodin na pódiu před radnicí znovu pozvedne nad hlavu Masarykův pohár pro vítěze extraligy a ukáže na domácí půdě zlatou medaili z mistrovství světa.

„Primátor Přerova Petr Vrána a jednatel Zubrů Tomáš Pluháček mu pogratulují ke skvělým úspěchům. Následovat bude Kundrátkova autogramiáda,“ zve oficiální web HC Zubr Přerov.

Na přerovském náměstí ve čtvrtek odpoledne nebudou chybět soutěže ani dětský koutek s hokejovou tématikou. Ještě předtím, v 9 hodin, bude přerovský rodák besedovat na ZŠ Želatovská s jejími žáky.

Chystá se i do ulic

Připomínkou bouřlivých oslav titulu mistrů světa by pak mohla v Přerově být sobota 29. června, kdy se Tomáš Kundrátek vydá večer do ulic. „Půjdu se známými do města, jestli někdo půjde taky, určitě se potkáme. Projdeme nějaké hospody, kluby a užiju si to,“ propálil Kundrátek v podcastu Bomby k tyči.

„Já to mám rád. Lidé nám totiž k titulu hodně pomohli,“ uvědomuje si nejúspěšnější odchovanec přerovského hokeje.

