„Uděláme všechno pro to, aby do velkého tenisu vstoupila,“ říká hvězdný kouč v rozhovoru pro Deník.

Proč jste se rozhodl zakotvit v Přerově a věnovat se především talentované Lindě Noskové?

Rozhodl to hlavně covid. Doba je velice nepříjemná, nebezpečná, cestování je velice složité. Proto pro mě bylo lepší zůstat víc doma. Že tady je Linda, to byl jenom bonus. Taky chci zůstávat víc doma s mýma klukama a ženou. Přes dvacet let jsem byl někde pryč. Takže cesty nás nějak svedly dohromady.

V čem udělala Linda pod vaším vedení největší pokroky?

Asi největší progres za poslední dva týdny, kdy se jí dařilo v Bratislavě, udělala na servisu a myslím si, že trošku i na returnu. To jsou dvě věci, které se podařily zlepšit nejvíce.

Na čem naopak potřebuje nejvíce zapracovat?

Potřebovala by přidat na odrazu, dynamice a celkovém tenisovém pohybu.

Co pro ni můžou první dva tituly mezi ženami v šestnácti letech znamenat?

Je to vstup do velkého profi tenisu. Taky stoupá na žebříčku, připisuje si body a tím pádem se může dostat na lepší turnaje.

Vidíte v Lindě možnou nástupkyni úspěšných českých žen velkého tenisu?

Křišťálovou kouli nemám. Tohle dopředu říct je velmi složité. Faktorů, které se musí sejít, je spousta. Ale jak já, tak i přerovský klub a další trenéři, všichni se budeme snažit jí pomoct v tom, aby do velkého tenisu nějakým stylem vstoupila. Určitě je šikovná a nějakou šanci má.

Jste Lindě mentorem?

Když se spojí dva lidé, mně je skoro padesát, jí šestnáct, tak samozřejmě asi svým způsobem ano. Mám nějaké zkušenosti. Takže z části jsem.

Jaká je tedy její mentalita?

Je velmi introvertní, ale na druhou stranu, co se týče tenisových věcí, člověk se s ní dorozumí velmi dobře. Odpovídá rozumně a i výřečně. Mentálně je na tenis nastavená velmi dobře. Mám ten pocit, že v hlavě je relativně dost silná.

Jaké jsou další plány v této sezoně?

Chtěl bych tady s kondičním trenérem Tomášem Jelínkem a dalšími trenéry v Přerově, kteří všichni Lindě pomáhají, zapracovat na nohách. Dál se věnovat servisu, přechodu na síť, voleji a komplexnímu hraní Lindy. To je plán. Základní údery zvládá celkem v pohodě.

Teď už vás čekají turnaje na antuce?

Právě řešíme otázku, jestli ještě odletět do Tunisu, kde jsou poslední dva turnaje na betonu. Většina turnajů už začíná být na antuce. Pak jsou tady možnosti větších turnajů a volných karet od svazu a lidí, kteří v Česku pořádají podniky s dotací 25 000 dolarů. To je teď v řešení.

Co by mohl být pro Lindu letošní vrchol?

Obecně aby nabrala tréninkový objem, zlepšila se v kondici, odrazu a dynamice, ustálila servis. Loni toho samozřejmě moc nenahrála, takže je potřeba, aby uhrála nějaké zápasy a body, posunula se na žebříčku a přiblížila se těm pětadvacítkám. Tam už trošku začíná velký tenis.

Koho trénoval Tomáš Krupa?

Ctislav Doseděl – Nejvýše 26. na okruhu ATP, pod Krupou v letech 1999–2001

Radek Štěpánek – Nejvýše 8. na okruhu ATP, pod Krupou v letech 2001–2008

Tomáš Berdych – Nejvýše 4. na okruhu ATP, pod Krupou v letech 2008–2014

Jiří Veselý – Nejvýše 35. na okruhu ATP, pod Krupou od listopadu 2015 do ledna 2016

Barbora Strýcová – Nejvýše 16. na okruhu WTA, pod Krupou s přestávkou v letech 2015–2017

Karolína Plíšková – Nejvýše 1. na okruhu WTA, pod Krupou 2018

Lukáš Klein – Nejvýše 275. na okruhu ATP, pod Krupou 2020