/VIDEO/ Přerovský strongman Jiří Tkadlčík se po zranění opět dostává do světové formy. Doma na Hané to předvedl třeba v rámci exhibice ve Věžkách, ještě předtím ale prožil povedený comeback na závodní scénu. Na Slovensku v Lúčkách ovládl závody kategorie open a dobře se tak naladil na blížící se mistrovství světa ve Finsku. Na to nyní usilovně maká a pomáhá mu třeba i jeho dcerka Olivia. „Řve na mě davaj, když dávám jednoručku,“ usmívá se 32letý silák. „Ve Finsku chci vyhrát,“ hlásí útok zpět na trůn váhové kategorie do 105 kilogramů

Jiří Tkadlčík | Foto: Archiv J. Tkadlčíka

Jirko, je to přibližně rok, co jste se z Přerova přestěhoval zpět do Prahy. Jste spokojený?