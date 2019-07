„Považuji to za jeden ze svých top výsledků. Už dva roky chci dát přes 400 kilogramů na závodech,“ prozradil Tkadlčík, který se stal druhým Čechem, který kdy na závodech magickou hranici překonal. Zároveň získal v této disciplíně zlatý hattrick.

Hlavní závod jednotlivců v ukrajinské Melitopoli ovládl Lotyš Maris Krievelis.

„Po 406 kilogramech prostě nebylo lehké dát vše tak, jak bych to udělal čerstvý, ale to nevadí. Vloni jsem upřednostnil celkovou výhru nad deadliftem, letos jsem to otočil,“ vysvětloval Jiří Tkadlčík.

Stříbrná medaile nicméně Přerovanovi unikla jen kvůli nepozornosti při druhé disciplíně.

„Nevyhodil na stůl sud ani jednoručku podle pravidel, respektive jsem to nepostavil do správné pozice, takže školácká chyba,“ ohlížel se čerstvý světový rekordman.

ČESKÝ TÝM BRAL STŘÍBRO

Do Přerova ale přeci jen veze kromě zlata a rekordu z mrtvého tahu také stříbrnou medaili. Tu vybojoval v neděli na mistrovství světa týmů. Český tým ve složení Tkadlčík, Kahánek a Pastýřík doplnil Australan Tyson Morrissy, který nahradil chybějícího čtvrtého člena týmu.

„Vypadl nám jeden Čech a já už jsem nikoho s tak dobrými výsledky nesehnal. Využili jsme pravidel a vzali jednoho hostujícího. Mohli jsme si vybrat, tak bylo jasné, že vezmeme Tysona,“ objasnil Jiří Tkadlčík.

Světový šampionát mezi týmy letos ovládli domácí Ukrajinci, třetí skončila Kanada.

Nyní už se přerovský silák chystá na domácí mistrovství Evropy v parku Michalov, které je na programu v neděli 11. srpna.