Závodem za polárním kruhem si splnil další sen a je úplně jedno, že mu jen těsně utekla medaile. Český strongman Jiří Tkadlčík skončil na Světovém poháru v ruském Murmansku na čtvrtém místě. Ještě před poslední disciplínou přitom figuroval na stříbrné pozici.

Jiří Tkadlčík na Světovém poháru v Rusku. | Foto: Archiv J. Tkadlčíka

„Já jsem spokojený! Jasně, že zlatá by mi slušela, ale jsem zpátky. Byl to těžký závod v těžkých podmínkách, a to mě na tom vždycky baví,“ napsal Tkadlčík na sociální sítě bezprostředně po sobotním závodu.