„Myslím si, že mám jednu z nejlepších komplexních forem, jakou jsem kdy měl,“ hlásí před odletem rodák z Přerova.

„Jde o závod na pozvání a podle Rusů to má být opravdu mega závod pro několik tisíc diváků,“ prozradil jednatřicetiletý silák, který se poslední týdny a měsíce připravuje vyloženě na zmíněný World Cup.

„Před soutěží dělám disciplíny, které tam budou, k tomu si přidám občas něco zajímavého,“ nastínil.

A co na něj v Rusku čeká? Například dřepy s autem na opakování (váha okolo 300 kg), což Jiří ochutná na závodech teprve podruhé v kariéře. Nechybí tradičnější disciplíny – deadlift, nošení kufrů či Atlasovy kameny. „Tuhle všestrannost mám rád a tahle příprava je suprová! Cítím velkou sílu,“ dodal Tkadlčík.

Žádný tým a velký servis, „Český lev“ se do Ruska vydá úplně sám. Důvod? Nikdo jiný víza do Ruska v současné době nedostal.

„Paradoxně nejtěžší na přípravě nebyla žádná z disciplín, ale vůbec to, abych do Ruska mohl odcestovat. Myslím, že v současné době by bylo jednodušší se dostat na Měsíc. Díky, Honzo Hamáčku,“ dodal s nadsázkou.

Po konci Chrámu síly v Přerově a stěhování do Prahy sice nemohl Jiří trénovat i kvůli opatřením v ideálních podmínkách, přesto by na prvních velkých závodech po dlouhé době rád udělal úspěch.

„Chvilku jsem samozřejmě nadával, něco vám to na vahách ubere. Ale trénujeme i když prší, i když je horko, i když sněžilo. Člověka to zocelí,“ popsal Jiří Tkadlčík.

„Neskutečně se těším, až si zase stoupnu na start závodu a vzpomenu si na všechny ty důvody, proč ten sport miluju. Těším se na každou jednu disciplínu, těším se, až budu zase moct ukázat, co pro mě tento sport znamená, budu se moct předvést, plácnout si s publikem. Ukážu, co je to česká síla,“ dodal závěrem otec rok a půl staré dcerky Olivie.