Přerovští tenisté zcela ovládli přebory severomoravské oblasti, když vybojovali hned 21 medailí.

V kategorii mladších žákyň stříbro ze čtyřhry vybojovaly Anna Ludvová a Lucie Slaměníková. Nina Minarovičová přidala bronz. Kategorii mladších žáků dominoval Václav Hrubý, který přivezl titul ze dvouhry i ze čtyřhry. Adam Horák přidal ještě stříbro ze čtyřhry.

Mezi staršími žákyněmi titul přebornice ve dvouhře vybojovala Marie Slaměníková. Třetí místo v singlu brala Valerie Huťková, která přivezla domů také titul ze čtyřhry spolu s Adélou Žingorovou. Třetí místo v deblu přidala Marie Slaměníková.

V kategorii starších žáků vybojoval zlato Zdeněk Korec, který společně s Lukášem Krupou přidal třetí příčku ze čtyřhry.

Mezi dorostenkami ve dvouhře získala stříbro Adéla Moravcová a bronz Rozálie Dohnalová. Ve čtyřhře Adéla Moravcová vybojovala titul. V kategorii dorostenců bral stříbro Martin Machala.

Mezi ženami Rozálie Dohnalová vybojovala stříbro a Viktorie Wojciková bronz ve čtyřhře.

V kategorii mužů Jakub Jančík bral bronzovou medaili.

Nosková okusila Australia Open

Ještě před juniorským Australian Open, které se uskutečnilo na přelomu ledna a února, odehrál nejtřpytivější přerovský klenot Linda Nosková přípravný turnaj ITF v Traralgonu v Austrálii. Nosková prošla přes tři kola a ve čtvrtfinále nestačila na Italku Malanii Delaiovou, které podlehla po setech 2:6, 6:2 a 2:6.

Teprve patnáctiletá Nosková si pak užívala první grandslam sezony. Na juniorském Australian Open se probojovala do hlavní soutěže, v prvním kole pak vyřadila stejně starou domácí Taylah Prestonovou 6:3 a 6:1.

Ve druhém kole Nosková narazila na osmnáctiletou Číňanku Bai Zhuoxuan, favoritce sebrala set a padla smolně 6:7, 6:1 a 6:7. Přerovské tenistce aktuálně patří 36. příčka juniorského světového žebříčku.

Pěkný úspěch na mezinárodním poli si na začátku roku připsala také další hráčka TK Precheza Marie Slaměníková. V Milovicích se uskutečnil mezinárodní turnaj ETA hráček a hráčů do 14 let. Slaměníková přivezla do Přerova stříbro, když v semifinále porazila polskou hráčku Stankiewiczovou 7:5 a 6:3.

Na tento úspěch navázala Slaměníková únorovými stříbrnými medailemi z celostátního turnaje nejvyšší kategorie starších žákyň. Přerovská tenistka padla až ve finále singlu i deblu.