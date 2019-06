Právě vítězka turnaje z roku 2014 Krejčíková se měla na přerovskou antuku příští týden vrátit. Kvůli zdravotním problémům je však její start coby jedničky nejistý.

„Léčí se se zápalem plic, ale ještě se má rozhodnout, zdali jí zdravotní stav dovolí hrát v úterý první kolo hlavní soutěže,“ objasnila manažerka pořádajícího TK Precheza Daniela Huťková.

Vyšší odměny, lepší hráčky

Turnaj ITF v Přerově letos zvýšil dotaci na 25 000 amerických dolarů, což pochopitelně rapidně zvedlo jeho atraktivitu. „Chtěli jsme, aby české hráčky, které se nedostanou snadno mimo Českou republiku, mohly využít čtyř karet do hlavní soutěže a šest karet do kvalifikace. Je to možnost uhrát body a dostat se mimo republiku,“ vysvětlila Daniela Huťková. „Jednoduše řečeno, sáhli jsme hlouběji do kapsy. Turnaj bude velice dobře obsazený a jména dávají záruku dobrého tenisu,“ dodal prezident přerovského klubu Petr Huťka.

Koho tedy kromě Barbory Krejčíkové mohou tenisoví fanoušci v Přerově očekávat? Z elitní světové dvoustovky by to mohla být Ukrajinka Anhelina Kalininová (151.), z českých nadějí pak třeba Anastasia Zarycká (228.) či loňské finalistky dvouhry – sestry Pantůčkovy. Chybět nebude ani tenisová kráska Monika Kilnarová (344.) a mladičké talentované české tenistky včetně přerovských hráček, které se pokusí projít sítem kvalifikace.

Kvalifikace od pondělka

Právě termín kvalifikačních bojů je pro přerovský podnik novinkou. Kvůli novému pravidlu ITF musí kvalifikace začít v pondělí, nikoliv už o víkendu. Hlavní soutěž dvouhry i čtyřhry tak odstartuje v úterý. Pro organizátory to neznamenalo žádný problém.

„V prvé řadě bych chtěl ocenit práci Petra a Daniely. Protože dělám v hokeji, samozřejmě vím, jak těžké je sehnat partnery, peníze, organizovat takový turnaj. A někdy i jak je těžké domlouvat se třeba se svazem. Takto významné akce v regionu chceme podporovat, pro nás je to kromě hokeje nejvýznamnější sportovní událost v Přerově,“ řekl na tiskové konferenci Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr, hlavního partnera turnaje.

Zubr Cup vyvrcholí o víkendu 15. a 16. června. Titul ve dvouhře obhajuje Gabriela Pantůčková, ve čtyřhře triumfovaly Slovenky Jablonovská s Juríkovou. Letošní vítězka singlu si odnese 3935 amerických dolarů, nejlepší deblistky pak 1437 dolarů. Vstup na všechna utkání je zdarma.

Program 15. ročníku Zubr Cupu

pondělí 10.6. - kvalifikace (od 9.00)

úterý 11.6. - finále kvalifikace (od 9.00), 1. kolo dvouhry i čtyřhry

středa 12.6. - 1. kolo dvouhry i čtyřhry (od 11.00)

čtvrtek 13.6. - 2. kolo dvouhry, čtvrtfinále čtyřhry (od 11.00)

pátek 14.6. - čtvrtfinále dvouhry, semifinále čtyřhry (od 11.00)

sobota 15.6. - semifinále dvouhry, finále čtyřhry (od 10.00)

neděle 16.6. - finále dvouhry (dopoledne, bude upřesněno)