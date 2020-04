Pak dostaly její letošní plány trhliny, současně však jednu výhodu. Jelikož spolupracuje také s uznávaným trenérem Tomášem Krupou, který čas karantény tráví taktéž doma v Přerově, může se naplno připravovat pod vedením bývalého kouče světových hvězd.



„Je to opravdu čest. Má za sebou spoustu tréninkových zkušeností s Karolínou Plíškovou nebo Tomášem Berdychem. Je to opravdu skvělý trenér,“ pochvaluje si Nosková.

Úspěšný kouč vedl v minulosti také Barboru Strýcovou, Radka Štěpánka či Ctislava Doseděla. Jaké nedostatky objevil u Noskové?

„Určitě nohy. Taky nějakou nedodělanou techniku. Je určitě pořád na čem pracovat,“ dobře ví aktuálně 33. juniorka světa.

Tomáš Krupa je také trenérem slovenského tenisty Lukáše Kleina (309. hráč žebříčku ATP), nyní se ale může kvůli situaci naplno věnovat Lindě Noskové. Zázračné dítě tak může růst pod dohledem kouče, kterému v trenérské kariéře chybí snad jen zisk grandslamu.

„Je to určitě skvělé. Jsem ráda, že tady může být,“ pochvaluje si úřadující vicemistryně Evropy družstev do 16 let. A kdo ví, třeba jednou zaútočí i na titul v jednom z turnajů velké čtyřky mezi dospělými.

Kariéra Lindy Noskové začala v maličkém (avšak úspěšném) klubu Na Dolině z Frenštátu pod Radhoštěm. Později se přesunula do Přerova, kde žije i nyní. Karanténu však trávila v rodné Bystřičce na Vsetínsku.

„Tam má soukromník svůj kurt, takže jsem mohla hrát od rána do večera. Určitě jsem nelenošila,“ ujistila Nosková. „Nebylo to zase tak hrozné. Samozřejmě to můj tréninkový plán nějak narušilo, alespoň jsem si ale taky trošku odpočinula,“ doplnila.

ZKLAMÁNÍ V MELBOURNE

Ještě před nucenou pauzou stihl přerovský klenot účast na juniorském grandslamu. V Austrálii Nosková porazila v prvním kole o dva roky starší Francouzku Mohrovou 7:6 a 6:3, ve druhém kole ale nestačila v tie-breaku třetího setu na sedmnáctiletou a třináctou nasazenou, Číňanku Bai.

„Měla jsem trošku smůlu v losu. Nehrála jsem úplně špatně,“ vrátila se Linda krátce k vyřazení z Australian Open, na kterém chtěla určitě dojít dál. „Ambice jsou vždycky vyšší, dokud není výhra. Budu trénovat a doufám, že koronavirus co nejdřív přejde a bude vše zase zpátky v normálu,“ hlásí tenisový talent.

V Melbourne mohla na vlastní oči pozorovat idoly. Doslova na dosah měla Rogera Federera, Rafaela Nadala nebo Simonu Halepovou.

„Absolutně jsem neudělala takový výsledek, jaký jsem chtěla. Alespoň jsem ale viděla tenisové hvězdy a trošku jsem se naučila, jak se na kurtu nechovat jako idiot,“ vyznala se Nosková na svém Instagramu.

Pandemie Lindu zastihla chvíli po návratu z australského turné. „Odehrála jsem tam pár dobrých utkání. Vrátila jsem se těsně před tím, než koronavirová krize začala. Jsem ráda, že jsem tam neuvízla,“ oddechla si Nosková.

CHCI ASPOŇ MATURITU

V patnácti letech je pro nadějnou tenistku aktuálním tématem také škola. I když ta je z pochopitelných důvodů tak trošku na druhé koleji. Nosková je na střední škole v prvním ročníku a studuje sportovní obor.

„Dělám on-line školu, takže to teď pro mě není žádná změna. V pohodě to zvládám, ne vždy se mi ale úplně chce. Chtělo by to aspoň tu maturitu,“ má jasno Nosková.

V současné době nezbývá než čekat, kdy mezinárodní tenisová federace spustí pořádání očekávaných turnajů. Prioritou jsou pro Lindu Noskovou podniky kategorie ITF s dotací nad 15 000 amerických dolarů.

„Určitě chci hrát ženské turnaje, mám v tom málo zkušeností. Co se týče juniorky, chci hrát spíše jen grandslamy. Čekám na nejbližší turnaj. Teď se přihlašují nějaké české podniky, takže uvidíme, jak to dopadne. Budu ráda za každý zápas,“ uzavřel velký talent českého tenisu.