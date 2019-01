Přerov – Stává se už tradicí, že v průběhu Tenisové akademie Petra Huťky v Přerově oslaví své narozeniny. Ne jinak tomu bylo také letos, v úterý 24. června. Ač má figuru, kterou jí mnohdy závidí o generaci mladší ženy, stále se na sobě snaží pracovat. „Opravdu se tady snažím načerpat, co to dá. Nabušit se, abych potom ten rok vydržela, aby to v člověku něco zanechalo," říká zpěvačka Helena Vondráčková.

Helena Vondráčková v Přerově | Foto: DENÍK/David Klein

Patříte ke stálicím Tenisové akademie Petra Huťky. Je ještě vůbec něco, na čem potřebujete zapracovat?

Na všem (směje se). Vždy, když z Přerova odjíždíme, tak si myslíme, jak jsme tenisově vyrostli, jenže rok na to zase přijedeme a děláme ty samé chyby.

Ale abych to zase nezlehčovala – vždycky se toho tady hodně naučíme. Já osobně vždycky ještě navíc zneužívám jednoho nebo druhého bratra Huťkových, kteří mi dávají speciální tréninky navíc. Opravdu se tady snažím načerpat, co to dá. Nabušit se, abych potom ten rok vydržela, aby to v člověku něco zanechalo.

Jaká je vaše největší tenisová zbraň?

Tak jako když se mi povede backhand, tak je docela razantní. Z toho mám vyloženě radost.

Co je vaším tenisovým cílem?

V podstatě udržet si tělo v kondici. Chci si spíš dobře zahrát, protože člověk se při tom naprosto zrelaxuje. Nemyslíte na nic jiného, než jen na ten míček. Pro nás je to očista těla i duše.

Máte nějaký tenisový vzor, třeba i z mládí?

Můj veliký tenisový vzor byla Martina Navrátilová. Shodou okolností bydlím v Řitce, což je 9 kilometrů od městečka Řevnice v Podbrdí, odkud Martina pochází. Navíc jsem tam dlouhá léta členkou tenisového klubu. Poznala jsem její rodiče, kamarádky, poznala jsem ji, její sestru…Byly jsme na krásné dovolené v její nádherné vile na ostrově v Karibiku a bylo to prostě něco úžasného. Poznala jsem celou její rodinu, přátelíme se dlouhá léta. A vždycky když přijede, tak si broukáme do noty, protože ona je velký milovník zvířat jako já.

Jak často během roku hrajete tenis?

Hraju příležitostně tak, jak se naskytne šance. Pořádám i svůj Helena Cup, což je turnaj ve Zbraslavi, kam zase já zvu kamarády, kteří mají čas a chuť přijet si zahrát. Takže je to vždycky taková partička z umělecké nebo sportovní branže. Je to velice příjemné.

Tenis mě provází už mnoho let. Začala jsem sice později, protože mým oblíbeným sportem bylo plavání, jelikož pocházím od řeky. Chvíli jsem jako školačka dokonce plavala i závodně. Později to bylo lyžování, ale nakonec jsem se dostala k tenisu.

Ale když už jsme s bráchou chtěli hrát, tak nebylo kde, protože ze všech těch krásných kurtů, které jsme měli ve Slatiňanech nebo i v Chrudimi, udělali nohejbalové a volejbalové hřiště. Až když mi bylo kolem třiceti, tak jsem teprve začala hrát. Baví mě to strašně moc a hrozně ráda hraju. Hlavně obdivuju Peťu Huťku seniora, že to už tolik let drží na takové obrovské úrovni. Všichni sem rádi jezdíme, jsme šťastní jeden vedle druhého. Zrovna včera jsme si to říkali, jak je to fajn, že tady není žádný rušivý element.

Moc bych Peťovi přála, aby se uzdravil a mohl být zase v té kondici, v jaké býval. Věřím, že se mu to podaří.

Máte raději dvouhru nebo čtyřhru?

Většinou hraju čtyřhru, ale faktem je, že singl je daleko účinnější pro to, aby si člověk udržel postřeh a kondičku.

Na jakém povrchu hrajete nejraději?

Já mám nejraději antuku. Přijde mi nejbezpečnější, na ní se může člověk sklouznout. Taky už nejsem nejmladší, takže člověk na to musí dávat pozor.

Zeptám se trochu drze, ale kolik míčků z vaší rakety už skončilo v Bečvě?

Žádný (směje se).

Na konci vás čeká turnaj, zúčastníte se?

Bohužel, jsem zklamaná, protože letos do turnaje nemohu nastoupit. V pátek musím odjet, jelikož v sobotu ráno mám vystoupení na městských slavnostech v Prachaticích…v de­set ráno už musím jezdit v kočáře s koňmi a večer je vystoupení. Ale já jsem vděčná hlavně za ten trénink, jsem ráda, že aspoň to vyšlo.

Kolik tady za celý týden rozdáte autogramů?

Nepočítám to, ale celkem dost. Byla tu i tenisová školka Pavla Huťky, tak jsem se s nimi fotila.

Pamatujete si, kdy jste na akademii přijela poprvé?

Členkou akademie jsme už od roku 1999, a z toho jsem jen dvakrát chyběla. Jednou jsem dostala nějakou virózu, a podruhé jsem měla práci.

Příští rok se sem opět chystáte?

Určitě! Pokud nebude nějaké dlouhé zahraničí, tak tady určitě budu.