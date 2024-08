Šestá nasazená Akugeová, které na světovém žebříčku patří 211. pozice, potvrdila v bitvě dvacetiletých hráček roli favoritky, Dmitruková totiž na žebříčku WTA figuruje až v páté stovce.

Nejlépe z Češek se vedlo 24leté prostějovské tenistce Anetě Kučmové (za svobodna Kladivové), která v semifinále nestačila právě na pozdější vítězku z Německa. Ta v Přerově získala zatím nejcennější titul kariéry.

Tenistový turnaj ITF žen v Přerově Z-GROUP Cup by OKsystem. Aneta Kučmová | Video: Deník/Ivan Němeček

Čtyřhru už v sobotu ovládly 19letá Češka Julie Štruplová a o rok mladší hráčka ruské národnosti Jelena Pridankinová.

„Turnaj se povedl, měl hladký průběh, přálo nám počasí. Viděli jsme plno napínavých zápasů plných zvratů, všichni byli spokojeni,“ pochvaloval si ředitel turnaje a prezident TK Precheza Přerov Petr Huťka.

Úspěch i pro mladou domácí hráčku

V hlavní soutěži dvouhry se letos v Přerově představilo pět českých hráček. Přes druhé kolo však prošla pouze jediná.

„Je to i tím, že řada našich dorostenek jede na US Open. To je velký úspěch českého tenisu. I toho přerovského, dvě z nich jsou z Přerova. Eliška Ticháčková se na turnaji v Přerově představila, hned poté se přemisťuje do Ameriky. Dostala se na svém prvním ženském turnaji přes první kolo, to je velký úspěch,“ zmínil závěrem Petr Huťka.