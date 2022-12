A závěr roku? Menšík natahuje sérii vyhraných zápasů už na šestnáct! Naposledy při své premiéře v Tenisové extralize pomohl Prostějovu k výhře nad Přerovem díky skalpu o dvanáct let staršího Pavla Nejedlého (6:2 a 6:4).

V šlépějích Djokoviče. Tenista Menšík v Austrálii zaujal i bez titulu

Jakub Menšík bez problémů zvládl menší nervozitu i přesun z Egypta a Řecka do chladného prostředí staré prostějovské tenisové haly, kde se letos skupina Tenisové extraligy hraje.

„Bylo to náročné, tři týdny jsem teď hrál venku. Zvykat si na halu a tu zimu je náročné. Trénoval jsem čtyři dny a ještě jsem si na to úplně nezvykl. Ale to je jen o opakování, přijde to samo,“ vykládal Menšík sebejistě.

Z malého talentovaného kluka roste sebevědomý hráč, který se z juniorských turnajů pomalu ale jistě posouvá mezi dospělé. Úspěšnou sezonu završil vítězným hattrickem ze tří podniků ITF.

„Nakoplo mě to. Dokázal jsem si, že můžu na takové úrovni hrát už v tak mladém věku. Budu teď o to víc natěšený do dalších bojů,“ hlásí spokojeně.

Že rok završí s takovou fazonou, to prý sám nečekal. „Bylo to i pro mě překvapení. Nikdo nemohl očekávat, že na té tůře (v Egyptě a Řecku) vyhraji všechny tři turnaje. Udělali jsme ale spoustu práce na kurtu i mimo něj. Posunuli jsme se a je to pro mě odměna na konci roku,“ má Jakub Menšík jasno.

Mentální kouč? Důležitý i mimo kurt

V progresu Menšíka sehrál svou roli i nový kondiční trenér Jan Pospíšil. Dlouhodobě se pak český talent připravuje s Tomášem Josefusem a mentálním koučem Draganem Vujovičem.

„S mentálním koučem pracuji už tři roky. Byla to také dlouhá cesta, ale vyplácí se. Zvládám lépe situace pod tlakem, jako je shoda nebo třeba stav 6:6 v tie-breaku. Je to důležité i mimo kurt,“ uvědomuje si Menšík.

Teď jej ještě čekají boje za Prostějov, který by rád obhájil triumf v Tenisové extralize. V novém roce by se pak z turnajů kategorie Futures rád posunul do role pravidelného účastníka challengerů.

„Mám svoji cestu. Každý trénink vypadá jinak. Pozměníme taktické věci, bude to náročný skok, ale mám to v plánu. Vypadá to, že na začátku roku odcestuji na tři challengery. Proč nevyužít toho, že jsem teď rozjetý,“ řekl závěrem Jakub Menšík.

Videorozhovor s Jakubem Menšíkem:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Hello, my friend! Djokovič pozval Menšíka do Srbska

Tenisová extraliga 2022:

TK Agrofert Prostějov – TK Precheza Přerov 6:3

Poljak – Horák 6:4, 6:1

Štruplová – Šramková 6:4, 1:6, 2:6

Menšík – Nejedlý 6:2, 6:4

Bejlek – Nosková 2:6, 3:6

Sačko – Horanský 7:5, 6:1

Svrčina – Kovalík 6:2, 7:5

Bejlek/Štruplová – Nosková/Šramková 4:6, 3:6

Menšík/Zelenay – Horák/Lušovský 6:2, 7:5

Sačko/Poljak – Kovalík/Horanský 7:6, 6:2

Další program, Prostějov: Přerov – Pardubice (úterý, 10.00), Prostějov – Pardubice (středa 10.00)

Finále, Říčany:

vítěz skupiny Praha – vítěz skupiny Prostějov (pátek)