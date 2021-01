„Nebojte se, nikam nepřecházím. Jsem strongman, ale je potřeba dávat si výzvy. Samozřejmě neříkám Lukáše porazit, to bych si nedovolil. Byl bych ale rád, kdybychom si spolu zatrénovali. Chci, aby výzva měla nějaký cíl a zlatou třešničku,“ prozradil v Tkadlčík v úvodním díle.

Populární strongman v dětství judo zkoušel, nyní by měl získat oranžový pás. Proč se nyní k tomuto sportu vrací?

„Pro mě je to ideální off-season. Judo má takový kodex válečníka a bojovníka, s tím jsem strašně spokojený. Doufám, že výzva bude zakončena nějakým randori s někým z českého profi juda. Nikdo teď nevíme, jak a kdy to kvůli koroně bude. Rád bych to ale takto zakončil a získal v budoucnu další pásy,“ nastínil Jiří Tkadlčík.

Judu by se rád věnoval i po skončení výzvy v rámci své strongmanské přípravy.

„Je to rozvoj těla, fyzičky, ale i hlavy a morálního kodexu juda, který je důležitý a dnes ve společnosti chybí. Jsem rád, že jsem si našel judo – jemnou cestu, kterou doplňuji strongmany – tvrdou cestou. Pak to bude ideální,“ uzavřel Tkadlčík v závěru druhé epizody. Úvodní díly seriálu byly předtočeny ještě před zpřísněním hygienických opatření a najdete je na YouTube kanálu Czech Virus.

Tak snad se brzy dočkáme pokračování.

