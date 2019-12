Hráčsky největší zastoupení v Troubkách tradičně měla olomoucká Sigma a pochopitelně Přerov.

„Přerovské týmy jsou skvělé. Ty to berou úplně famózně jak na baru, tak i na hřišti. Je to velmi vyhecované a má to tu správnou šťávu,“ pochvaloval si organizátor turnaje David Chuda.

Tradici tak dodržel i letos tým P.I.V.O, který toho vypil nejvíce, staral se o skvělou zábavu a jen těsně nepostoupil do čtvrtfinále.

OBHÁJCE TITULU DORAZIL

Mezi osmičkou nejlepších nechyběl loňský vítěz z Ostravy.

„David nám psal, jestli nepřijedeme obhajovat. Neváhali jsme. Mají to tady pěkné a turnaj je dobře zorganizovaný,“ pochvaloval si Jakub Kodeš z celku Rozvedení s.r.o., cesta obhájce titulu však skončila ve čtvrtfinále s Turovicemi.

Ani Turovice však do finále neproklouzly a musely se spokojit s bronzovou příčkou. Finále letos obstaraly týmy Skvadra Azura a dvojnásobný vítěz Vitur. Po výhře 4:2 se ze zisku poháru radovala Skvadra Azura. A také letos bojovala s velkou konkurencí.

„Protože se hraje v létě Euro, liga pojede až do 15. prosince. Proto jsme ochuzeni o hráče z ligy. Minule tady třeba byl dnes už reprezentant Lukáš Kalvach. Tihle hráči tu tedy nejsou, nechybí ale ti mladí, kteří na podobnou úroveň dorostou za dva nebo za tři roky,“ nezapomněl pořadatel David Chuda na talenty, vždyť Tak na chuť cup třeba ještě předloni hrála velká brankářská naděje z Přerova Jakub Markovič.

Za zmínku i proto stojí individuální ocenění. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Matěj Vymětalík ze Skvadry Azury. Nejlepším střelcem se stal Štěpán Langer z Vituru a nejlepším brankářem byl zvolen František Kuba z Turovic.

Nejlepší týmy Tak na chuť cupu 2019:

1. Skvadra Azura

2. Vitur

3. Turovice

4. Smetanový tým

5. - 8. Nech toho, Real Želatovice, Rozvedení s.r.o., Trosečníci.