Pro pořadatele velký úspěch a bezchybný výkon, pro české barvy trošku zklamání. Světový pohár v kuželkách jednotlivců v Přerově vyvrcholil v neděli semifinálovými a finálovými duely všech kategorií s jedinou zástupkyní České republiky. Vícenásobná mistryně světa minulých let Hana Wiedermannová ze Zábřehu skončila před branami finále.

I tak byla zkušená hráčka po mateřské dovolené spokojena.

„Po tři čtvrtě roce jsem s výsledkem určitě spokojená. Zlehka tam byla nervozita jako vždy, ale šla jsem si to užít,“ řekla Wiedermannová po semifinálovém utkání.

V tom nestačila na Maďarku Anitu Meheszovou, která porazila 641 kuželek. Wiedermannová skončila s výkonem 625.

„Začátek mohl být lepší, ale jinak jsem spokojená. Na prvních dvou drahách mi nevyšly plné, tam se to určitě zlomilo,“ ohlížela se česká reprezentantka.

Meheszová svou aktuální formu potvrdila ve finále, v němž předvedla vůbec nejlepší nedělní výkon (690), porazila by i vítěze mezi muži a nejlepšího kuželkáře světa, Srba Vilmoše Zavarka. Mezi juniory do 23 let dominoval další Srb Bojan Klicaric, nejlepší juniorkou byla Chorvatka Mirna Bosaková.

ČEŠI MĚLI NA VÍC

Velkým českým favoritem v juniorské kategorii byl mistr světa Jan Bína. Ten však po suverénním postupu z 1. kola (výkon 678) ve čtvrtfinále nezahrál dobře, navíc narazil na pozdějšího vítěze Klicarice (615:651).

V pátečním čtvrtfinále juniorek skončilo i další domácí želízko v ohni Natálie Topičová, která podlehla Fioně Steinerové z Rakouska, stejně vypadla i Štěpánka Vytisková.

Ze sobotního pavouka dospělých vypadl v 1. kole Jiří Veselý se světovým rekordmanem, Maďarem Tamásem Kissem (621:695). Česká kuželkářka roku 2018 Lucie Vaverková zase na úvod nestačila na zlatou Maďarku Meheszovou.

V zaplněné přerovské kuželně tak měla v neděli vydatnou podporu českého tábora pouze Wiedermannová, která si pochvalovala i průběh Světového poháru.

„Mají to uspořádané perfektně, dráhy jsou nachystané skvěle, žádný problém, organizace super,“ usmívala se.

Její slova potvrdil i viceprezident České kuželkářské asociace a předseda pořádajícího oddílu kuželkářů TJ Spartak Přerov Vladimír Sedláček.

„Z pořadatelského hlediska jsem velice spokojen. Máme toho sice všichni nad hlavu, ale vše běželo v pořádku. Mluvil jsem i s Vilmošem Zavarkem, ten byl velice spokojen, že máme výborné dráhy a vše funguje, jak má,“ řekl závěrem hlavní organizátor.

Alespoň v hodnocení národů v Přerově zazněla česká radost. Junioři totiž skončili na prvním místě. Mezi dospělými zvítězilo Maďarsko.

Finále Světového poháru v Přerově:

Muži: Stoklas (SLO) – Zavarko (SRB) 665:678

Ženy: Strelecová (SLO) – Meheszová (HUN) 629:690

Junioři: Klicaric (SRB) – Zatschkowitsch (AUT) 615:617

Juniorky: Bosaková (CRO) – Forstnaricová (SLO) 606:598