Zápas Gabriely Pantůčkové proti Rusce Anastasii Pribylové odstartuje dnes dopoledne hlavní soutěž devátého ročníku tenisového ITS Cupu v Olomouci. Ten se letos hraje s vyšší dotací osmdesáti tisíc amerických dolarů.

Nejen centrální kurt nabídne zajímavé duely, první kolo se bude hrát až na čtyřech antukových dvorcích Omega centra sportu a zdraví současně. Zraky tenisových fandů ale budou zřejmě od úvodu upřeny hlavně na nejzářivější hvězdy olomouckého podniku.

Největší jméno letošního pokračování? Kristýna Plíšková. Sestra aktuální světové jedničky Karolíny je první nasazenou hráčkou turnaje v hanácké metropoli. V žebříčku WTA je nejvýše postavenou tenistkou, v pořadí je totiž jen o čtyřicet míst za svým dvojčetem. Ambiciózní hráčka míří směrem vzhůru, 41. místo je zatím nejlepším postavením v kariéře.

„Myslím, že se mám ještě kam posouvat. Není to můj strop a nejsem hlavou někde v oblacích. Jsem ráda, že to jde pořád nahoru, ale stojím nohama na zemi,“ prohlašuje Kristýna Plíšková, jejíž první soupeřkou bude na Hané Američanka Sabrina Santamaria. Ta se nachází v žebříčku až téměř u pětistého místa.

Plíšková se musí po travnaté části sezony srovnat zejména s přechodem na jiný typ povrchu.

„Není to úplně jednoduché. Ale měla jsem docela dost času se na antuku připravit. Stihla jsem dokonce i malý odpočinek, takže se cítím docela dobře,“ prozrazuje jedna z favoritek olomoucké akce.

Tenisové prostředí v okolí Androva stadionu pro ni přitom není úplnou neznámou, vrací se sem totiž po šesti letech. Tehdy vypadla ve druhém kole, její sestra v prvním.

„Je to už dlouho. Byli jsme tady tenkrát se ségrou a s tátou. A nějak se nám tady nedařilo, takže jsme byli v Olomouci všeho všudy tak tři dny,“ zavzpomíná Kristýna Plíšková.

Jenže od té doby se toho hodně změnilo, také turnajová role Kristýny Plíškové, která chce letos zažít rozhodně další pobyt v Olomouci.

„Každopádně. To se ode mě i trošku očekává. Takže doufám, že tady vydržím aspoň do víkendu,“ prohlašuje odhodlaně s odkazem na konec týdne, kdy je v plánu semifinále a poté finále ITS Cupu. Do prvního duelu vyběhne nejdříve po 14. hodině, její zápas bude na centrálním kurtu jako třetí v pořadí.



ZOPAKUJE SI DENISA ALLERTOVÁ FINÁLE?

O utkání dříve nastoupí na hlavní dvorec další žhavé české želízko v ohni, Denisa Allertová. Té už se zadařilo v Olomouci postoupit do finále v roce 2014, třísetový souboj ale nakonec vyhrála Petra Cetkovská.

„Tehdy jsem nebyla ani nasazená, byl to pro mě velký turnaj. Dostala jsem se až do finále a byla to pro mě dobrá sezona,“ hodnotila třetí nasazená hráčka letošního ročníku. Z této pozice by mohla atakovat na zopakování výsledku z předchozího vystoupení v Olomouci.

„Bylo by to určitě krásné. Ale musím začít postupně zápas od zápasu. Nebude to jednoduché, doufám, že se s tím poperu,“ řekla Denisa Allertová.



HRADECKÁ CHCENAHORU V SINGLU

Na start na turnaji v Olomouci si počká do úterý ostřílená deblistka Lucie Hradecká. Stříbrná a bronzová medailistka ze čtyřhry z olympijských her v Londýně a Riu se ale na Hané zaměří jen na dvouhru.

„Mám strašně ráda domácí turnaje v Česku. Jsem ráda, že mi to letos vyšlo, kalendář bývá nabitý. Rozhodla jsem se soustředit pár týdnů na dvouhru a udělat něco se singlovým žebříčkem,“ objasňuje tenistka z Prahy.

„V Olomouci jsem po strašně dlouhé době. Hrála jsem tady snad v nějakých starších žákyních tady přes ulici. Je strašně hezké být tady zase zpátky,“ pousmála se Lucie Hradecká. První protivnicí jí bude čerstvě šestnáctiletá Anna Sisková.

„Soupeřku vůbec neznám, dostávám se do fáze, že hraju pořád s mladšími a s mladšími. Na tom kurtu je to příjemné i nepříjemné. Cítím od nich respekt, ale zase je neznám. A taky nemají co ztratit,“ upozornila dvaatřicetiletá tenistka.

Tu i po krátkém období na Hané oslovil místní areál.

„Podobných turnajů v Česku moc není a hráčky si toho určitě váží. Takové podmínky určitě nejsou standardní na turnaji ITF s dotací osmdesát tisíc dolarů. Ten servis a vše okolo je na takové úrovni, že by se tady úplně v pohodě mohl dělat turnaj WTA,“ pochválila tenisové centrum s přilehlým hotelem zkušená hráčka.

Nabitý program olomouckého turnaje začíná od 10 hodin.