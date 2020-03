„Byl to plodný rok, jak rád říkám. Největším úspěchem bylo narození dcery. Vyhrát dvě Evropy se ještě nikomu nepovedlo. Na světě jsem to trošku pokazil, vlastní vinou jsem byl až čtvrtý, mohl jsem být druhý. Na prvního jsem ale neměl. Ale zase jsem tam dal světový rekord na mrtvole,“ ohlédl se čerstvý držitel zlatého hattricku v anketě přerovského sportovce roku.

Dcera Olivia Valeria Tkadlčíková zanedlouho bude mít čtyři měsíce a momentálně je zkrátka středobodem sportovcova vesmíru. Jak jinak.

„Čekali jsme to jiné. Říkali jsme si, že máme psa, dvě kočky, tohle bude už pohoda,“ zavtipkoval Jiří Tkadlčík.

„A je to úplně něco jiného. První dva měsíce jsme se s tím vyloženě sžívali, to jsem nespal a shodil asi pět kilo. Teď už je to dobré, dnes mě zrovna nechala vyspat. Každý den dělá progres, je to úžasné,“ rozplýval se silák.

Na narození potomka se Jiří obrovsky těšil a poslední závody absolvoval v září. Od té doby se v žádné z velkých soutěží nepředstavil, což už ale mistrovi světa z roku 2018 začíná chybět.

„Už jsem si říkal, že bych si měl něco konkrétního vybrat. Možná nějaký Arnold Classic, že bych zajel do Afriky nebo Brazílie něco vyhrát,“ zamyslel se Tkadlčík.

MISTROVSTVÍ SVĚTA VYNECHÁ

„Mistrovství světa asi letos vynechám, je to zase na Ukrajině. Moc se mi tam nechce, ale pošlu tam aspoň svoje kluky (další české závodníky pod asociací Strongman Czech U105, pozn. red). Evropa bude v Polsku, tam bych rád zabojoval,“ prozradila ikona tuzemských silových sportů.

Tkadlčík během své nikterak dlouhé kariéry strongmana vyhrál prakticky všechno, co se dá. „Ambice ještě pořád nějaké jsou. Je to samozřejmě těžké, protože nejsem ten typ, který by chtěl být sedmkrát mistrem světa. Mně to stačí jednou. Ale snažím se tím bavit, mít z toho radost a dělat velkou show pro lidi,“ nastínil další výzvy.

STRONGMANI V MEO ARÉNĚ?

Tou aktuální, co se pořádání závodů týče, bude letní mistrovství světa v deadliftu strongmanů do 105 kilogramů. To bude Jiří Tkadlčík pořádat opět v Přerově (stejně jako MS 2018 a ME 2019), tentokrát je ale ve hře nová lokalita. Tkadlčík by rád zaplnil přerovský zimní stadion.

„V Přerově je to vždycky velkolepé, skvělé je to i v Litovli. Chtěl bych to dělat ještě líp, než se to dělá ve světě. To je teď můj hnací motor,“ zmínil strongman.

Nejaktuálnějším cílem pro Jiřího Tkadlčíka je momentálně návrat zpět do stoprocentní zdravotní kondice. „Pořád se tak nějak uzdravuju, protože mám špatná kolena. Jeden meniskus v podstatě nemám, druhý mám naštípnutý. Nějak se to v rámci možností snažím rehabilitovat, i když to podle mých tréninkových videí moc nevypadá,“ pousmál se.

„Chci být zdravý, šťastný, vybrat si nějaký závod, vyhrát ho nebo si ho užít na maximum. To mi stačí,“ dodal závěrem Jiří Tkadlčík.