Poslední rozhovor jsme spolu dělali, když jste se v létě stěhoval z Přerova do Prahy. Vše dopadlo podle plánu?

Proběhlo to úplně v pohodě. Náročné to bylo akorát v tom, že to stěhování bylo do čtvrtého patra bez výtahu. Ale co to pro strongmana je, dal jsem si to v rámci tréninku (směje se). I když to chvilkami bylo nekonečné a musím říct, že zlaté závody.

Chrám síly v Přerově musel skončit. Už jste rozjel nový projekt v Praze?

Našel jsem si prostor, ale kvůli koroně to teď nemá smysl rozjíždět. Takže se to bude rozjíždět až ke konci příštího roku. Tohle v uvozovkách stojí, i když nějaká jednání kolem toho byla a člověk si musel ten prostor nějakým způsobem získat. Tělocvična v Praze bude příští rok v listopadu. Teď jsem v gymu Gorila na Vysočanech. Je to tam super.

Tam se asi potkáváte se známými zápasníky MMA, je to tak?

Ano. Co lidi asi znají z Oktagonu, tak Michal Konrád, Matouš Kohout nebo Aziz Dauliatov. Je to fighterská tělocvična, má tady posilovnu, kam jsem samozřejmě dovezl nějaké loglifty a své serepetičky. Připravuju se teď tam.

Nedáváte si nějaké sparingy i s borci z Oktagonu?

Dávám, ale fight mě přímo neláká.

Letos jste získal bronz na mistrovství Evropy, po kterém jste řekl, že tímto končíte tuto „odpornou sezonu“. Byla opravdu tak odporná?

Hele, bylo to odporné. Furt jsem se tak nějak pral se zraněním kolene. Měl jsem utržený meniskus, to je jedna věc. Největší prů**r ale byl ten covid. Já jsem v podstatě letos dal jen pět závodů, to je hrozně málo. Nejprestižnější byla ta Evropa, tam se aspoň povedl ten bronz. I když to pro mě není úplně dobré umístění. Tam ale to koleno trápilo nejvíc, tam jsem si zranění obnovil hned při první disciplíně. Takže jsem to dojel jen se sebezapřením. Pak ještě byly závody Static Monster v Ústí nad Labem. Ty měly být mezinárodní, ale bohužel uzavřeli hranice, takže to byla ryze česká záležitost. Tam se mi povedlo vyhrát, ale chtěl jsem spíš dát světový rekord v mrtvém tahu, což se mi nepovedlo.

Takže druhá koronavirová pauza na podzim pro vás byla náročná?

Samozřejmě, že to bylo složité. Člověk si ale vždy nějak tu cestu najde, může se věnovat jinému pohybu nebo sportu. Sprintíky do kopce, člověk si může dát nějaké vybavení třeba do garáže. Museli jsme to dát do kupy tak nějak improvizačně.

Pražský gym chci udělat lépe

Vrátíte se na Vánoce za rodinou do Přerova?

Vánoce strávíme v Praze a až po Novém roce si uděláme takové pravoslavné Vánoce s našima v Přerově. Ale je možné, že naši přijedou za námi. Ještě úplně nemáme plán.

Co nějaké předsevzetí do roku 2021?

Mám jedno, chtěl bych si vzít zpátky světový rekord v mrtvém tahu. Uvidíme, jestli na to budou závody někde v zahraničí, nebo si je prostě uděláme tady. Myslím, že na to mám, tohle musí být ještě nějaký čas u mě. To se nedá nic dělat. Zkoušel jsem 417 v Ústí nad Labem, což jsem těsně nedal. To byla škoda (aktuálně má rekord strongmanů střední váhy hodnotu 412 kg, pozn. red.).

Dalším cílem je vybudovat v Praze vlastní gym? Jak by měl vypadat?

Určitě. Chtěl bych si zase udělat nějaké perfektní tréninkové zázemí. Už mám zkušenosti z Přerova a vím, co chci, a co nechci. Určitě to chci udělat líp. Asi stejně velké, ale aby to bylo čistější a dostupnější veřejnosti.

Cítíte v hlavním městě větší zájem veřejnosti?

Větší zájem tady určitě je. Je to i tím, že je tady víc lidí. Je to spádová oblast pro celé Čechy. Dá se stáhnout více lidí. Pro ně je to i lepší, že jsem v Praze, že si můžou těch tréninků dávat víc. Ať už přímo se mnou, nebo jen s tím vybavením. To je asi největší cíl – tohle rozjet.

Závody v Přerově bych rád zopakoval

A co závodění v příštím roce?

Určitě by bylo super, kdyby nějaké závody byly. Snad ano, já věřím, že se to už nějak udělat musí, že se to probudí. Sport se tímhle přece nemůže celkově pohřbít. Pokud bude ta možnost, chtěl bych na mistrovství světa i Evropy, na nějaký Světový pohár, vycestovat někam do zahraničí a ukázat dceři nějaké nové země. A u toho si zazávodit.

Myšlenku velkých závodů v rodném Přerově už jste pohřbili?

Ne, nepohřbili. Chtěl bych. Poslední závod začátečníků v Michalově byly největšími českými závody strongmanů, co kdy byly. Sešlo se tam sto padesát startujících. To se mi hrozně líbilo a rád bych to zopakoval.

A dalšího potomka v příštím roce neplánujete?

Tak to nestrašte (směje se). Máme plno práce s tím jedním, ještě uvidíme. Tak třeba za rok se mě zeptejte.