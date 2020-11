„Před pár lety jsem v našem rozhovoru zmínila, že ještě chci medaili z mistrovství světa. Za tu dobu se akorát změnila konkrétní barva té medaile. Chtěla jsem teď tu zlatou, ale ona ještě bude příležitost,“ řekla Lenka Červená-Bořutová Deníku po svém návratu ze Španělska, kde navázala na nedávnou bronzovou medaili z mistrovství Evropy.

„Vím, že na to zlato mám a že se ho dočkám. S tím, jak jsme se připravily a co jsme předvedly, jsme spokojeny. To, že rozhodují rozhodčí a některé věci člověk neovlivní, tak to je, to musíme respektovat,“ zmínila přerovská závodnice.

Nástupkyně byla sedmá

Ta s sebou na jih Evropy stejně jako v případě evropského šampionátu měla nadějnou svěřenkyni Annu Terezu Černoškovou. Osmnáctiletá Přerovanka obsadila ve stejné kategorii fitness artistic sedmé místo mezi juniorkami.

„Pro mě to není nic úplně nového, za ty roky, co závodím, už jsem měla svěřenkyně, které se mnou závodily. Teď je to ale o něčem jiném, je to osobnější. S holkama, které trénuji, máme i kamarádský vztah. Je to super. Hlídáme se navzájem, máme to dobře propojené,“ pochvaluje si Lenka Červená-Bořutová.

Až se tedy přerovská ikona fitness dočká vysněné zlaté medaile a přeci jen odejde do zaslouženého sportovního důchodu, nástupkyně se začíná rýsovat. A to doslova.

„Annie je dříč, sportovec tělem i duchem. Není tady jediná, která takto se mnou funguje, ale teď momentálně, protože závodí, stává se nejvýraznější tváří. Má potenciál a když bude chtít, je to vše jen na ní,“ dodala Lenka Červená-Bořutová.

„Je to pro mě čest. Stát vedle ní na závodech, toho si neuvěřitelně cením. Máme trenérský a kamarádský vztah. Její vedení z nás dělá dobré sportovce a buduje to v nás,“ prozradila závěrem Anna Tereza Černošková.