Ve Šternberku po vyrovnaném začátku úvodního dějství začaly domácí volejbalistky ztrácet (9:13) a za kratší konec tahaly až do koncovky (20:22). Pak ale Sokolky zareagovaly třemi bodovými bloky v řadě a při podání střídající Karabinovičové nakonec otočily pětibodovou sérií na konečných 25:22.

Naopak ve druhém dějství to byly Šternberanky, jež dlouho mířily za jasným úspěchem (11:8, 19:13). Zubřice dokázaly snížit až na 21:20, následně ovšem domácí Mazurová dopodávala sadu do úspěšného konce - 25:20.

Jenže zdaleka nebylo dobojováno; ve třetím dějství se oba soupeři předháněli ve vedení, před koncovkou chvíli vedli hosté (13:16) a pak zase Sokol (17:16). Až šňůra servisů hostující Kukučové na 17:23 rozhodla o tom, že v utkání se po výsledku 19:25 muselo ve hře pokračovat.

Ve čtvrté části duelu tahaly Sokolky prakticky neustále za kratší konec. Dokázaly se ještě dotáhnout z 11:19 na 16:20 a 17:21, koncovka ovšem patřila Přerovu - 18:25.

Také závěrečný tiebreak přinesl tvrdou bitvu o každý bod (2:0, 6:8). Šternberanky dlouho dotahovaly (9:11, 12:13), poslední tři body ale urvaly pro sebe a po vítězství 15:13 oslavily trošku hořkou, nicméně důležitou výhru 3:2.

„Gratuluji soupeři k vítězství. S tolika blbostmi, které jsme dnes předvedli, se prostě vyhrát nedá,“ konstatoval lakonicky šéf přerovské lavičky Radim Vlček.

„Byl to zápas rozehraný na výsledek 3:0. Bohužel ve třetím setu jsme začali dělat nevynucené chyby a panikařit, významně jsme polevili a soupeř se v pozměněné sestavě dostal zpět do hry. Tiebreak jsme už zvládli jen se štěstím. Škoda ztraceného bodu, i tak je to pro nás důležité vítězství,“ řekl domácí lodivod Jan Drešl.

Příští sobotu 14. prosince se Šternberanky představí od pěti hodin odpoledne v Praze na Olympu.

TJ Sokol Šternberk - Volejbal Přerov 3:2 (22, 20, -19, -18, 13)

Rozhodčí: Horký, Vachutka. Čas: 119 minut. Diváci: 120.

Šternberk: Šmídová, Schandlová, Kneiflová, Mazurová, Sifferlenová, Kofieová, libero Zilbermanová. Střídaly: Karabinovičová, Meidlová.

Přerov: Tinklová, Kukučová, Oestreichová, Kotlabová, Ruseková, Davisová, libero Vaňková. Střídaly: Řihošková, Semerádová.