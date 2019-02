Panování tenistek v anketě Sportovec Olomouckého kraje končí. Vítězem za loňský rok se stal prostějovský parašutista Jiří Gečnuk, který se radoval z vytouženého titulu absolutního mistra světa.

Rodák z Moravské Třebové a reprezentant klubu ASO Dukla Prostějov sbíral ve své více než třicetileté kariéře medaile všeho druhu.

Na tu nejcennější si musel počkat až do svých padesáti let.

„Na kontě mám 13 752 seskoků. Strach už nemám, respekt ale vždycky,“ přiznal Jiří Gečnuk, který se parašutismu věnuje od roku 1984.

Na mistrovství světa v Bulharsku ovládl kombinaci individuální akrobacie a přistání na přesnost.

Co se mu během pokusů honilo hlavou?

„Po opuštění letadla při přesnosti přistání vždy myslím na to, aby se mi otevřel padák,“ popisoval borec, který převzal v hlavní kategorii ankety, jež napsala své osmnácté pokračování, symbolické žezlo od Lucie Šafářové.

Tenistka, která se loučí s úspěšnou profesionální kariérou, si v pondělí v Městském divadle v Prostějově převzala Cenu Olomouckého kraje.

„Kariéra byla krásná i dlouhá. Těžko vyzdvihnu jeden úspěch. Fed Cup, grandslamová finále, olympijský bronz. Opravdu toho bylo mnoho,“ ohlížela se Šafářová, která tenisu zůstane dál věrná i díky svým dvěma neteřím.

„Tenis miluji a pořád milovat budu,“ přiznala sportovkyně, která ozářila slavnostní večer.

Bank se teď nervuje u Ledecké

Nejlepším trenérem za loňský rok byl vyhlášen Jiří Teplý, kouč olomouckých volejbalistek. „Mojí nejsilnější stránkou je asi vytrvalost. U olomouckého týmu jsem skoro třicet let,“ pousmál se muž, který má se svým týmem letos nakročeno k mistrovskému titulu.

Čestnou cenu si přebral Ivan Bank, člen jesenické horské služby a otec bratrů Ondřeje a Tomáše, kteří v alpském lyžování trénují olympijskou šampionku Ester Ledeckou.

„Když jezdili kluci, měl jsem hrozné nervy. Jak skončili, tak jsem si oddechl. Teď mám ale nervy znovu – z Ester Ledecké,“ přiznal s úsměvem Ivan Bank.

Sportovec Olomouckého kraje 2018

Nejlepší sportovec:

1. Jiří Gečnuk (parašutismus, ASO Dukla Prostějov)

2. Barbora Krejčíková (tenis, TK PRECHEZA Přerov)

3. Vojtěch Král (orientační běh, SK Severka Šumperk)



Nejlepší družstvo:

1. VK Prostějov (volejbal)

2. – 3. VK UP Olomouc (volejbal), TOMI-REMONT Prostějov (rafting)



Nejlepší junior:

1. Jakub Šťastný (cyklistika, SKC PARDUS TUFO Prostějov)

2. Tereza Janošíková (orientační běh, SK Severka Šumperk)

3. Barbora Dimovová (kanoistika, TJ VS Litovel)



Nejlepší juniorské družstvo:

1. SK Sigma Olomouc (fotbal)

2. TK Agrofert Prostějov (tenis)

3. TOMI-REMONT Prostějov (rafting)



Nejlepší trenér:

1. Jiří Teplý (volejbal, VK UP Olomouc)



Nejlepší handicapovaný sportovec:

1. Tomáš Pešek (sportovní střelba, SK TPS Olomouc)



Nejlepší handicapovaná sportovkyně:

1. Kateřina Korgerová (atletika, TJ Šumperk)



Čestná cena:

Ivan Bank

Cena Olomouckého kraje:

Lucie Šafářová (tenis)