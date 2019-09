Veslařský klub Přerov pořádá akci „Zavesluj si s mistry světa!“, která se uskuteční v pátek 13. (16.00 – 18.00) a v sobotu 14. září v přerovské loděnici. Chybět nebude kompletní posádka loňských juniorských mistrů světa ve veslování na párové čtyřce včetně jejich reprezentačního trenéra a přerovského Tomáše Šišmy. Zájemci o veslování jinak mohou do loděnice dorazit k náboru každý všední den kromě středy v 16 hodin.

VODNÍ PÓLO

Od září 2019 opět probíhá nábor nových členů do Klubu vodního póla Přerov. Tréninky přípravky probíhají každou neděli od 18 hodin a středu od 17 hodin v přerovském bazénu. První trénink začne v neděli 8. září. KVP Přerov zve chlapce i děvčata ve věku 7 - 12 let, které baví míčové sporty a mají základní plavecké dovednosti (podmínkou je přeplavat bazén na šířku).

KOLOVÁ

Nové tváře hledá také oddíl kolové Spartaku Přerov. Nábor žáků ve věku 7 – 11 let probíhá od 9. září každé pondělí a středu v 16 hodin v přerovské sokolovně.

BASKETBAL

TBS Přerov zve žáky prvního stupně ZŠ i starší zájemce o basketbal na nábor do tělocvičny Obchodní akademie Přerov. Děti s rodiči se mohou dostavit v pondělí 9. září od 17 do 18.30 nebo ve čtvrtek 12. září od 17 do 18.30 hodin.

PŘEROVSKÝ SPORTOVNÍ FESTIVAL

Přehlídka přerovských sportovních oddílů a volnočasových aktivit se uskuteční v pátek 13. září od 13 do 18 hodin ve Wilsonově ulici.