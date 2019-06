Sovičky vyrazí do Prahy pro extraligový titul!

Povinnost splněna, nebylo to však nic jednoduchého. Inline hokejisté Přerova jakožto vítěz základní části postoupili do Final Four Stilmat extraligy. V domácím čtvrtfinálovém dvojzápase porazili pražské Roller Storm 9:4 a 6:5. Hlavně druhé utkání však bylo až nečekané drama.

Extraligoví inline hokejisté Přerova (v červeném). Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Chtěl bych hrozně moc říct, že jsem šťastný a bylo to skvělé, ale kdo tady byl, tak viděl, že druhý zápas nebyl úplně ideální. Nevím, jestli to bylo v hlavě nebo vyčerpaností," zamýšlel se tahoun Night Birds Petr Školoud. Tomu chyběl tradiční parťák do ofenzivy Pavel Hanák, který reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa kategorie masters v Itálii. „Samozřejmě to bylo znát. Já hraju s Hanym od té doby, co jsem začal s inlinem. Většinou nám ta spolupráce funguje. Víme o sobě trošku líp," uznal Petr Školoud. Matador a dvorní Školoudův nahrávač Pavel Hanák už je však doma i s bramborovou medailí z Itálie. Přerovu tak nebude chybět v Praze na turnaji elitní čtyřky. Semifinále odehrají Sovičky už tuto sobotu se čtvrtým týmem základní části z Hradce Králové. Druhou dvojici tvoří Prague Rats a Černošice. IHC Night Birds Přerov – IHC Roller Storm Praha 9:4 (4:0, 2:1, 1:2, 2:1) Branky Přerova: Školoud 3, Andrýsek, Gremlica, Jergl, Navrátil, Plášek ml., Zbořil. IHC Night Birds Přerov – IHC Roller Storm Praha 6:5 (3:0, 1:1, 0:3, 2:1) Branky Přerova: Jergl 3, Plášek ml., Školoud, Zbořil. Konečný stav série: 2:0.

Autor: Ivan Němeček