Jeho svěřenci nastoupili nejprve v poledne proti Steppu, vyrovnaný zápas prohráli 10:11. Večerní souboj se Slavií se vyvíjel nadějně, poločasové vedení 8:5 však domácím nestačilo. Přerov padl 11:12.

„Rozhodlo naše neproměňování vyložených gólových šancí. Nedávali jsme branky a inkasovali z následných brejků. Měli jsme příležitosti v podobě přesilovek,“ kroutil hlavou přerovský kouč.

V závěru tak po druhé těsné a vlastně i smolné porážce vzplály emoce, vše se nakonec obešlo bez vážnějších incidentů, zůstalo spíše u slovních provokací.

„Kluci to chtěli dotáhnout aspoň do remízy. Bohužel se to nepodařilo a s tím souvisí i emoce, ve které to vyústilo. Ale nejsou to šachy. Je to tvrdý sport a i takové souboje jsou na místě,“ zmínil přerovský kouč.

Přerov je tak nyní v tabulce s jedinou výhrou z úvodu sezony nad Strakonicemi na pátém místě ze sedmi účastníků nejvyšší soutěže. Na začátku dubna čekají KVP další dva domácí zápasy, hostit bude brněnskou Kometu a Hradec Králové.

„Tuto sezonu, i vzhledem k tomu, že začala v lednu, bereme jako zkušební. Je potřeba, aby se mančaft po dvouleté pauze sehrál. Kluci ze Slovenska taky potřebují více trénovat, je potřeba na tom pracovat,“ uzavřel Radek Otáhal.

KVP Přerov – Stepp Praha 10:11 (3:3, 4:5, 2:2, 1:1)

Branky: F. Mazánik 3, Prachár 2, Holibka 2, Přikryl 2, M. Mazánik 1 – Vološčuk 6, Martinča 1, Dilý 1, Gažík 1, Simonenko 1.

KVP Přerov – Slavia Praha 11:12 (3:2, 5:3, 1:3, 2:4)

Branky: F. Mazánik 4, Přikryl 3, Frank 1, Vela 1, J. Otáhal 1, Holibka 1 – Petraš 6, Jirota 3, Váňa 2, Conev 1.