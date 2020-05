Není proto divu, že šestnáct let starý rekord Jaroslava Obruči 16 minut a 14 sekund padl. Přesně 6,8 kilometru s převýšením 354 metrů zdolávali ryzí silničáři i bikeři, všem ale vypálil rybník cyklokrosař.

Lubomír Petruš z olomoucké Kolárny zvítězil v čase 15:05,5 a nechal za sebou i olympijskou naději Jakuba Otrubu. Ten byl o tři a půl vteřiny pomalejší.

„Naposledy jsem to jel asi před pěti lety za 15:50. Teď jsem si to vylepšil o nějakých 40 sekund. Chtěl jsem určitě vyhrát,“ přiznal Otruba. Musel ale smeknout před formou bývalého mistra Evropy v cyklokrosu Lubomíra Petruše.

„Mám zdejší kopce rád. Je to tady kousíček, byl jsem tady několikrát na tréninku. Tenhle závod jsem neznal, ale dostalo se ke mně, že hlavně letos jde o prestižní časovku. Je tady fakt konkurence, první pětka, to je samý mistr Evropy nebo republiky ve své disciplíně,“ pochvaloval si Petruš, který se vloni vrátil k závodní kariéře. Ve své hlavní disciplíně - cyklokrosu - má určitě ještě co ukazovat.

„Jen jsem se utvrdil v tom, že příprava jde podle plánu, jsem na dobré cestě. Maximální spokojenost,“ dodal Lubomír Petruš. „Mým tajným cílem sezony je stát se mistrem republiky v cyklokrosu,“ prozradil.

KONEČNĚ NA STARTU

Všechny cyklistické kategorie aktuálně mají sezonu kvůli koronaviru posunutou. Jezdci jsou tedy stále v přípravě a Slavkovské radary byly ideálním testem před startem závodního kolotoče.

„Je to konečně změna, pauza od závodů byla dlouhá. Je to příjemné zpestření, nová motivace do tréninků. Zase máme nějaký signál, že se něco děje. Půl roku vydržet jen trénovat a nevědět, kdy se bude něco dít, je těžké,“ přiznal Lubomír Petruš.

V cíli u vojenských radarů nad Slavkovem kvitoval možnost měření sil také Jakub Otruba, který letos přišel o časovku na olympijských hrách v Tokiu.

„Když nepočítám jeden závod v Chorvatsku v březnu, tak jsme závodili naposledy v září. Byl to příjemný pocit zase se postavit na start a poměřit se s ostatními,“ usmívala se 22letá česká naděje.

Na stupních vítězů doplnil Petruše s Otrubou Jan Zatloukal z týmu Nutrend Specialized Racing. Člen juniorské světové špičky v cykokrosu a cross country ztratil na vítěze 19 vteřin.

Těsně za stupni vítězů skončil člen elitního týmu Česká spořitelna Accolade Filip Rydval. Jeho týmová kolegyně Tereza Neumanová byla nejrychlejší mezi ženami (19:55,8).

Pořadatelé museli den před dalším rozvolněním vládních opatření proti šíření koronaviru připravit přesný startovní plán a dodržovat přísnější (nejen) hygienická pravidla.

„Bylo kolem toho hrozně moc práce, ale počasí vyšlo, lidi jezdí přesně na čas, jak mají, je tady úplná pohoda a je to pro nás obrovské zadostiučinění. Že taková sranda akce se změní v to, že mi profesionální jezdci děkují, že si můžou dát závod, to je prostě super. Vidím tady navíc všechny generace,“ byl spokojen organizátor závodu Aleš Procházka.

Oficiální fotogalerie Petra Tvaróga ZDE

Kompletní výsledky ZDE