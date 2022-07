Děvčata ve finále prohrála první set s nizozemským párem Preeová, Nijkampová 5:7, druhou sadu ale Češky vyhrály poměrem 6:3 a šlo se do supertiebreaku. V tom od začátku jasně dominovaly Holanďanky a vypadalo to, že za stavu 6:9 je rozhodnuto.

Jenže domácí pár za bouřlivé podpory tribuny hlavního kurtu v Přerově dokázal odvrátit tři mečboly a hned ten první vlastní využít. Slaměníková se Smékalovou zvítězily 11:9 a mohly slavit fantastický obrat a titul mistryň Evropy.

„Hlavně Majda věřila, já jsem byla trošku negativní,“ smála se po dramatu přerovská rodačka Marie Slaměníková. „Druhý set jsme začaly výborně. Dotáhly jsme to a myslím, že jsme celý zápas hrály aktivněji,“ přidala hodnocení zápasu.

Česká dvojice v 1. kole vyřadila první nasazený polský pár Ewaldová, Stankiewiczová, následovaly výhry nad Řekyněmi, Slovenkami, Ukrajinkami a finálové drama s Holanďankami. V domácím prostředí vše vyšlo na jedničku.

„Chtěli bychom poděkovat divákům. Celý týden byl neskutečný. Měla jsem tady rodinu, kamarády, spolužáky, chtěla bych jim všem moc poděkovat. Hodně mi to pomohlo, i Magdě. Měli jsme díky tomu výhodu,“ řekla zanedlouho patnáctiletá Slaměníková.

A jaké to je, být novopečenou mistryní Evropy? „Dřely jsme, užíváme si to a teď skočíme do bazénu,“ uzavřela Přerovanka.

Vítězky hodnotí finále čtyřhry:

Zářil Rakušan i Srbka

Tenisové mistrovství Evropy juniorů do 16 let se třináct let v kuse konalo v Moskvě. Poslední dva ročníky ale byly kvůli covidové pandemii zrušeny. Letos zase do pořadatelství zasáhla válka na Ukrajině. Šampionát se tak narychlo přesunul do Přerova.

Na Hané byl mezi chlapci suverénní Rakušan Joel Schwaerzler. Mezi dívkami zvítězila Srbka Mia Rističová. Chlapecký debl pak ovládli Němci Max Schoenhaus a Max Stenzer, kteří ve finále přehráli český pár Petr Brunclík, Filip Hanzelín.

Smůlu měla největší aspirantka na titul v dívčí dvouhře Tereza Valentová. Hráčka pražské Sparty den před svým prvním duelem spadla na schodem a poranila si koleno. Do hry tak nezasáhla.

