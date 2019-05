„Jsem strašně ráda, finále je super,“ řekla Muchová po závěru utkání, kdy si vyslechla i skandování „Kája, Kája!“. „Každý den je pecka, jak nás diváci povzbuzují,“ dodala.

Fanoušci se ovšem v Praze českého finále nedočkají. Barbora Strýcová ve druhém semifinále podlehla překvapivě hladce švýcarské kvalifikantce, levačce Jil Teichmannové 3:6 a 0:6.

Muchová se tak ve svém prvním velkém finále kariéry utká s kamarádkou a 146. hráčkou světa Teichmannovou. Ta na turnaji vyřadila i zkušenou Rusku Kuzněcovovou.

„S Jil jsme docela dobré kámošky, rozehrávaly jsme se tady spolu,“ prozradila Muchová, která je tedy připravena na antukový styl Švýcarky. „Lifty mi nevadí,“ ujistila.

ZÁPAS O MILION

Nedávná debutantka ve Fed Cupu by se v případě výhry posunula do elitní světové šedesátky, pěkným bonusem by byla finanční odměna v hodnotě 43 tisíc dolarů, což je bezmála jeden milion korun.

„Dnes jsem byla poprvé v semifinále. Teď mě čeká první finále. Není asi lepší místo, než ho hrát tady v Praze,“ těší tenistku z Hané podpora českých fanoušků.

Sobotní program závěrečného dne turnaje začne v 10.30 rozlučkou s Lucií Šafářovou, finálový zápas by měl odstartovat v 11 hodin. (něm, čtk)

Turnaj žen J&T Banka Prague Open

(antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Muchová (ČR) - Peraová (USA) 6:2, 7:5, Teichmannová (Švýc.) - Strýcová (9-ČR) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Kalinská, Kužmová (Rus./SR) - Melicharová, Peschkeová (1-USA/ČR) 4:6, 7:5, 10:7.