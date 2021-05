Starší Michaela minulou sezonu vynechala, stala se totiž maminkou. Návrat na palubovku trošku překvapivě neuskuteční v barvách mateřského Prostějova. Po čtyřech letech se vrací k Zubřicím, kde už jednu sezonu odehrála.

„Přemýšlela jsem, jestli hrát, nebo nehrát, protože mám teď novou roli,“ usmívá se 26letá nahrávačka.

„Ale chybělo mi to, takže jsem se chtěla vrátit. Napřed v Prostějově, protože teď musím brát ohled i na jiné věci než jen na sebe, nechtěla jsem moc daleko dojíždět. Nakonec jsme se ale nedomluvili, takže jsem přemýšlela, co je blízko,“ nastínila.

Z Prostějova do Přerova je to autem asi půlhodinka, o vazbách na klub není potřeba diskutovat. Snad jen jedna věc bude docela pikantní. Michaela i sestra Lucie jsou výhradně nahrávačkami. Rýsuje se tedy „sestrovražedný“ souboj o post v základní sestavě?

„Hrály jsme spolu někdy v mládeži, ale moc si to nepamatuju. Vím, že jsme se nějak na trénincích popichovaly. Jsem zvědavá, jaké to bude, těším se na to. Blbé je, že jedna bude hrát a druhá ne, ale s tím se nějak srovnáme,“ ujišťuje Michaela Zatloukalová.

„Hrály jsme spolu podle mě v juniorkách a zvládly jsme to,“ přidává se Lucie.

„Já se na to docela těším. Bude to taková výzva. Byla jsem mile překvapena, když jsem to zjistila. Myslím si, že se budeme navzájem podporovat,“ dodala mladší ze sester.

Že by se jedna z volejbalových krásek posunula na jiný post? Na to zapomeňte.

„Jestli někdo, tak já určitě ne! Lůca by musela na něco jiného. Ale ne, hádat se kvůli tomu nebudeme, bude boj, uvidíme, jak na tom budu,“ připomněla Michaela roční pauzu.

Před odchodem na mateřskou ale Michaela Zatloukalová plnila v Prostějově roli jedničky a oslabeného suveréna předešlých let nakonec pomohla dotáhnout až do finále extraligy i Českého poháru. „Já doufám, že to je jako jízda na kole nebo na lyžích,“ věří v rychlý návrat do formy.

Zatím naplno s týmem v Přerově netrénuje.

„Začínám se sebou něco dělat doma. Chodím běhat, posiluji, pinkám si. Jestli už budu jezdit i sem na tréninky, na tom se domluvíme s trenérem,“ prozradila Michaela.

Přerov každopádně i během pauzy pozorovala také. Ráda by týmu pomohla k lepším výsledkům.

„Sledovala jsem to všechno. Doufám, že lidé budou moci chodit na zápasy. Uvidíme, kdo přijde, jak nám to půjde. Já se těším,“ dodala.

A jak souboj sester o post nahrávačky vidí hlavní kouč Radim Vlček? „U všech hráček je to stejné. Ta lepší hraje. Možná někdy typově podle toho, kdo je potřeba. Obě musí trénovat naplno. Sestra nesestra, každá chce hrát. To už bude práce nás trenérů.“

PŘEROVANKY STÁLE TRÉNUJÍ

Extraligový tým Zubřic po osmé příčce z „covidové“ sezony může nadále trénovat a nyní se tak nachází v jakési přechodné fázi. Některé hráčky už sice tým opustily, Přerovanky budou ale pracovat ještě přibližně měsíc. Poté je čeká volno, aby se opět sešly v srpnu.

Trenér Vlček s asistentem Janem Moravčíkem souběžně tvoří kádr pro novou sezonu. Kromě Michaely Zatloukalové je těsně před podpisem smlouvy Slovenka Zuzana Písečná. Vysoká univerzálka Pezinku si zahrála i evropský Challenge Cup.

„Na dalších posilách na důležité posty pracujeme. Máme v hledáčku i nějaké cizinky. Hodně teď s Honzou Moravčíkem sledujeme hráčky, které nám nabízejí agenti nebo jsme si je někde vyhlídli. Ještě vám ale neřekneme ani národnosti. Míchají se nám tam Američanka nebo Švédka. Musíme to mít dobře spočítané ekonomicky,“ nastínil Radim Vlček.

Do kádru Zubřic by se měla připojit také Tereza Baláková, 22letá smečařka VK Prostějov.