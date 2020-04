„Přes zimu jsme s traťovou partou odpracovali stovky hodin údržby. Měla být připravena na tento víkend. Závod je zakázaný, ale skvělou zprávou je, že na bajku se smí jezdit individuálně a trasa je vám k dispozici,“ řekl ve videu směřovaném k fanouškům, jezdcům i veřejnosti ředitel Author Šela Marathonu Aleš Procházka.

Práce jeho týmu tak nepřijde vniveč. Pěšinky tras závodu si oblíbili i pěší turisté. A to přesto, že pořadatelé se vzhledem k pandemii koronaviru ocitli v mínusu.

Stovka dárců

„Abychom mohli zajistit celoroční údržbu trasy, požádali jsme komunitu bajkerů o profinancování celoroční údržby na sbírkovém portálu Hithit,“ prozradil Procházka.

Organizátoři tak od více než stovky dárců vybrali zatím takřka 80 000 korun. „To je neuvěřitelné. My jim za to děkujeme. Sbírka běží až do 16. května a symbolicky lze přispět i stokorunou,“ uvedl ředitel závodu.

Také pořádání Author Šela Marathonu v náhradním zářijovém termínu je stále nejisté.

„I když závody nebudou, tak u nás v Moravské bráně si můžete zajezdit bez problémů. Jsme strašně rádi, že jste nás udrželi při životě,“ uzavřel Aleš Procházka.

Přispět můžete zde: https://www.hithit.com/cs/project/7743/celorocni-udrzba-mtb-trailu-sela-marathonu