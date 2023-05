Osmidílný seriál Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu 2023 odstartuje novou sezonu poslední květnový víkend. První dva podniky se uskuteční na Moravě, nejprve v sobotu 27. května v Přerově, o den později proběhne již 34. Automobilový slalom Zlín na testovací dráze u společnosti Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích. Zlínský slalom pořádá Rallye AUTO KLUB v AČR a výsledky se započítávají do seriálů FIA Zóny střední Evropy, Mistrovství České republiky a České trofeje junior v automobilovém slalomu pro rok 2023.

Pořadatelé pod vedením Miloslava Regnera připravili pro jezdecké pole automobilového slalomu opět trať na testovací dráze u společnosti Continental Barum. Výhodou osvědčené lokality z barumky je její zázemí, snadná logistika pro pořadatele a startující. Délka tratě u otrokovické pneumatikárny pro automobilový slalom činí 1,55 km. Soutěžící čekají celkem tři měřené jízdy, přičemž ta nejhorší se nepočítá. Do úvodní měřené jízdy odstartuje první jezdec v 10.30 hodin.

Slalom je nejdostupnější disciplínou v automobilovém sportu a kromě pravidelných účastníků umožňuje také start široké veřejnosti. Až tři účastníci se mohou střídat na jednom voze a naopak jeden závodník může startovat se dvěma různými automobily. Zájemcům jako sportovní náčiní postačí běžné civilní auto, a díky minimální věkové hranici 14 let se slalomu mohou účastnit i velmi mladí jezdci. „Závodník potřebuje vlastně jen helmu. Do slalomu může nastoupit jak s plnohodnotným závodním speciálem, tak s běžným automobilem či dokonce s vozidlem bez technického průkazu. V takovém případě ale vůz musí splňovat alespoň základní bezpečnostní kritéria, která posoudí v místě závodu při přejímce technický komisař," říká Jan Regner, ředitel zlínského autoslalomu.

V letošním roce proběhly na jaře již dvě slalomové akademie na letišti Aeroklubu Luhačovice (Biskupice), o které byl značný zájem. Akademie byla určena všem zájemcům, kteří si chtěli vyzkoušet automobilový slalom a řada z nich se představí v úvodních moravských závodech. Novinkou bude společný projekt Autoklubu České republiky a Střediska automobilového sportu (SAS) Zlín s názvem Autoklub Rally Rookie. Ten má připravit nadějného mladého jezdce ve věku 17 – 20 let na vstup do světa rally. Nadějný jedinec se bude vybírat právě na autoslalomu v Přerově a ve Zlíně. Každý zájemce se musí zúčastnit obou závodů s autem zařazeným do libovolné vypsané třídy podle pravidel pro automobilové slalomy. Všechny uchazeče bude hodnotit odborná komise, kde zasednou osobnosti automobilového sportu s dlouholetou praxí jako například Tomáš Kunc, Jan Regner, Miloslav Regner, Martin Březík, Petr Linhart a další. Vítěz projektu absolvuje na voze Škoda Fabia třídy RN6 týmu PWJ starty na třech moravských rallysprintech, přičemž prvním ostrým startem bude zářijová sprintrally ve Vyškově.

Kalendář MČR v automobilovém slalomu 2023:

27. května Přerov

28. května Zlín (Otrokovice)

10. – 11. června Vysoké Mýto

24. – 25. června Kdyně

12. – 13. srpna Násedlovice/Karlín

7. – 8. října Steel Ring Třinec

Startovné na Automobilový slalom Zlín činí 1 200 korun. Pro jezdce, kteří jsou členy AK Barum v AČR, se jedná o částku 950 Kč. Případné členství lze získat i na administrativní přejímce slalomu. Uzávěrka přihlášek online je stanovena do středy 24. května v 16 hodin, ale registrovat se do závodu lze ještě přímo na místě do konce administrativní přejímky v neděli 28. května do 9.15 hodin. Slalom je součástí zónového šampionátu, na startu se objeví jezdci z Rakouska, Chorvatska, Slovenska nebo Maďarska. Pořadatelé počítají s účastí kolem šedesáti jezdců, maximální kapacita je rovná stovka jezdců.

(ror)

Program 34. Automobilový slalom Zlín 2023:

Neděle 28. května

administrativní přejímka (ředitelství) 7:45 - 9:15 hodin

technická přejímka (party stan) 8:00 - 9:30 hodin

trénink – 1. jízda (junior 3x) 9:00 - 10:15 hodin

slalom - 1. měřená jízda 10:30 hodin

slalom - 2. měřená jízda 12:30 hodin

slalom - 3. měřená jízda 14:30 hodin

oficiální konečné výsledky a vyhlášení 30 minut po předběžných výsledcích

předpokládaný konec 17:15 hodin