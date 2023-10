Pro dvoumilionovou odměnu ve 133. ročníku Velké pardubické doběhl desetiletý hnědák Sacamiro. Jak s penězi naloží maličká stáj v Beňově na Přerovsku? „Popřemýšlíme, ale určitě potřebujeme nové auto. To, kterým jsme jeli v neděli, je půjčené. Pořídíme to praktické, abychom mohli rozvíjet náš malý oddíl,“ usmívá se trenérka Sacamira Eva Petříková.

Velká pardubická: Návštěva vítěze Sacamira v Beňově | Video: Deník/Ivan Němeček

Jak sama přiznala, celou dostihovou neděli se musela schovávat. „Prožívala jsem to těžce, věděla jsem, že Honza Faltejsek není fit a adekvátní náhrada za něj není,“ říká.

Pokud by se žokejovi Faltejskovi cokoliv v předcházejících závodech stalo, mohlo to klidně znamenat konec veškerých nadějí a místo dvoumilionové odměny odjezd vypůjčeným autem domů do Beňova s prázdnou.

„Mohlo se to opravdu stát. Zachránil by nás teoreticky jedině Niklas Lovén, před padokem seděl ještě Pavel Kašný. To byly teoretické náhrady. Je ale lepší, když na koni jede někdo, kdo ho zná. A Honza Faltejsek u nás nemá konkurenci,“ zmínila Petříková.

Pád na Taxisu? Stuke neměl zkušenosti

Vše dobře dopadlo, Faltejsek „přežil“ předešlé dostihy a osedlal odchovance napajedelského hřebčína. Možná i díky tomu se Sacamira netýkal hromadný pád na Taxisově příkopu, po kterém skončila takřka polovina startovního pole a vyhasl jeden život.

„Naštěstí byl na druhé straně největší kolize. Můj pohled samozřejmě směřoval na Sacamira, viděla jsem, že to překonal. Až pak jsem zaznamenala, že tam zůstalo tolik jezdců a koní,“ ohlédla se Eva Petříková za nepříjemnými momenty, které nepřežil devítiletý valach Stuke.

„Je to kůň, který nemá zkušenosti z velkých těžkých závodů. To byl problém. Chyba se stát může, byli tam další jezdci. Analýz je nyní strašně moc,“ řekla Petříková.

VIDEO: We are the champions, vítali vítězného Sacamira v Beňově

Když už se její oblíbenec udržel v popředí v posledních stovkách metrů, tušila, jak to dopadne.

„V momentě, kdy zatáčeli do cílové rovinky a Sacamiro byl v houfu čtyř koní, říkala jsem si, že už to určitě zvládne. Závěry umí jako nikdo jiný,“ vyzdvihla.

Sacamiro by klidně běžel dál

A těžko by koně z malé vesničky na Přerovsku doháněli. Sacamiro je také skvělý vytrvalec. „Tato dlouhá distance mu nevadí a klidně by, myslím si, ještě pokračoval dál,“ prozradila trenérka.

„Rád vytrvale pracuje. Nejradši má, když jdeme cválat sedm, osm kilometrů po okolí v pracovním tempu. On se neunaví, je spokojený a odpočatý.“

Na slavnostním vyhlášení stále byla plná emocí. To stejné se dalo říct i o Sacamirovi, který se chvílemi trenérce vzpouzel. Bylo toho zkrátka hodně. „Byl šťastný, že vyhrál, ale nikdo mu nebude zasahovat do jeho osobnosti,“ vysvětlovala Eva Petříková s úsměvem.

„Nebudu tady přece mít žádné stužky a pentle, já jsem vyhrál, já to vím, že jsem dobrý, nepotřebuji k tomu žádné zdobení,“ přidala pohled do hlavy šampiona.

Utrpení před závodem

Sacamiro přesně ví, kdy bude startovat. Den před závodem se dokonce rozhodl, že nebude večeřet, protože ho čeká Velká pardubická.

„Ví, že jede na závod a hrozně těžko to zvládá. Na závody přijede úplně zpocený, mokrý, je pod ním ve vozíku kaluž potu,“ dokonce nastínila Petříková.

„Transport zvládá těžko, stojí tam jako přibitý. Nervičky pracují. Po celý den na závodišti vibruje, třepe se a čeká, kdy přijde ten správný okamžik nastoupit.“

Nakonec v neděli s poklidem vyrazil na přehlídku před startem a poté si doběhl pro největší vítězství kariéry a samozřejmě i rodinné stáje v Beňově.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček