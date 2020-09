Na Hané se od pondělí 21. do neděle 27. září představí zejména hráčky první světové třístovky v čele s nasazenou jedničkou, 118. tenistkou světa Barborou Krejčíkovou.

„Takto silně obsazené to nebylo nikdy,“ hlásil na středeční tiskové konferenci ředitel turnaje Petr Huťka mladší.

Důvodem silné hráčské účasti je rušení turnajů po celém světě. Zubr Cup se letos kryje s kvalifikací slavného French Open.

Co to znamená? Hráčky, které se na grandslam nevejdou, měly často v hledáčku právě Přerov.

„Je to tak. Začíná to někde kolem 220. místa. Ten turnaj může vyhrát prakticky každá z těchto hráček. My bychom samozřejmě byli rádi, kdyby to byla Češka,“ uvedla manažerka pořádajícího TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

Největším českým želízkem v ohni bude Barbora Krejčíková. Bývalá světová jednička ve čtyřhře bude první nasazená a sama měla velký zájem Zubr Cup v termínu kryjícím se s kvalifikací French Open hrát.

„Bára volala už v polovině srpna, jestli se turnaj odehraje. Nechce ohrožovat své zdraví, nehrála ani US Open a jak jsem pochopila, tak ani Roland Garros. Proto se rozhodla, že bude hrát české turnaje,“ vysvětlila Huťková.

Krejčíková není zdaleka jediným zajímavým jménem na listině přihlášených tenistek. Do turnaje by mohly zasáhnout hned čtyři bývalé členky světové stovky – Češka Tereza Smitková, Rumunka Alexandra Candatuová, Slovinka Dalila Jakupovičová či Argentinka Paula Omraecheaová.

VELMI STRIKTNÍ OPATŘENÍ

Přerované však hru elitních světových hráček letos budou moci sledovat maximálně zpoza plotu kolem antukových kurtů. Situace kolem koronaviru zkrátka veřejnost do areálu nepustí.

Dokonce ani hráčky s sebou nesmí přivést více než jednu osobu, u vstupu bude všem akreditovaným měřena teplota, tenistky musí do patnácti minut po odehrání duelu opustit areál.

„Nemohou se zde ani osprchovat, pouze v případě, že by hrály i debla. Oproti opatřením v Česku je to opravdu rozdíl. Dostali jsme padesátistránkový elaborát od ITF, kde je na pěti stránkách rozepsána instruktáž o používání ručníků,“ popsal ředitel turnaje Huťka.

Tato opatření i například dezinfekci areálu bude mít v režii speciální „covid koordinátor“.

„I finančně je to zatěžující, musíme mít asi šest lidí navíc, které musíme celý týden platit,“ prozradila Daniela Huťková.

„Jsme vděční generálnímu partnerovi a řediteli pivovaru Zubr panu Pluháčkovi, že s námi zůstávají. Nechtěli jsme přerušit tradici,“ dodala manažerka TK Precheza.

Do kvalifikace Zubr Cupu tak v pondělí a v úterý zasáhne v singlu 32 hráček z celého světa. Stejný počet tenistek pak od úterý vstoupí do hlavního turnaje. Čtyřhru odehraje 16 párů.

Z českých hráček se kromě Krejčíkové na přerovské antuce představí Miriam Kolodziejová, Jesika Malečková, Anastasia Detiuc, Tereza Smitková a mladičké české tenisové naděje, které nastoupí díky divoké kartě.

Právě pro mladé talenty byl i v minulosti Zubr Cup odrazovým můstkem do další kariéry. Příkladem je Markéta Vondroušová, Petra Kvitová, sestry Plíškovy či Angelika Kerberová.

Nejvýše nasazené hráčky Zubr Cupu 2020:

1. Barbora Krejčíková (118.)

2. Maja Chwalinská (POL, 215.)

3. Eva Guerrero Alvarez (ESP, 227.)

4. Gabriela Ceová (BRA, 230.)

5. Dalma Galfiová (HUN, 234.)

6. Julia Grabherová (AUT, 236.)

7. Tereza Mrdeza (CRO, 242.)

8. Dalila Jakupovičová (SLO, 243.)