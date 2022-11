„Máme teď skvělý tým a nového lídra. To je velká změna oproti minulé sezoně,“ říká volejbalistka, která do Přerova přišla v roce 2019 z Pardubic.

Míšo, víte, kdy Přerov naposledy vyhrál extraligový zápas?

To nevím. Asi to ani vědět nechci (směje se).

Bylo to 30. ledna 2021 ve Šternberku…

A pak jsme jen prohrávaly. Vůbec netuším, ale je zajímavé, že to bylo taky proti Šternberku. Ten zápas si popravdě už vůbec nevybavuji.

Zanedlouho to budou dva roky, vy jste ale jednou ze tří hráček, které tu výhru zažily. Dá se srovnat Michaela Dlouhá v předminulé sezoně s tou nynější členkou základní sestavy?

Myslím, že jsem na hřišti byla tehdy dost vyjevená a bála se. Neříkám, že jsem dnes nebyla vůbec nervózní, ale předtím byla ta nervozita na úplně jiné úrovni. Teď je to jinak, mám tady jinou pozici. Hlavně tým je tady teď skvělý, rozumíme si.

Nezapomněly jste za tu dobu vítězný pokřik?

Já vůbec nevím, jestli jsme předtím nějaký měli (směje se). Asi musíme teď nějaký nový vymyslet, máme úkol!

Co říct k samotnému zápasu se Šternberkem a výhře 3:1?

Je to cenná výhra, jsme všichni extrémně rádi. Byli jsme podle mě ve třetím setu všechny trošku v šoku, jestli se zase něco nepokazí. Ale naštěstí jsme to zvládly, což je úžasné.

VIDEO: Na výhru čekaly 22 měsíců! Přerovské volejbalistky porazily Šternberk

Co rozhodovalo?

Řekla bych, že jsme si dávaly pozor na obrany, o kterých nám říkal trenér. Měli jsme videopřípravu den před zápasem, kde nám koučové řekli, na co si dát pozor. To jsme dodržely a myslím, že to rozhodlo zápas. Byly jsme silné na útoku a myslím, že jsme ani tolik nekazily servis.

Michaela Dlouhá v minulé sezoně.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Už jste to zmínila, tým vypadá daleko silnější. Je to hlavně díky novým posilám v čele s Chorvatkou Isabelou Kovačičovou?

Stoprocentně. Hrozně nám pomáhá Isa. Naprosto podporuje tým, je to přesně to, co jsme už minulou sezonu potřebovaly. To je ta velká změna v nové sezoně.

Trenér Vlček říká, že se stále ještě musíte učit vyhrávat. Souhlasíte?

Taky to tak vnímám a doufám, že výher bude víc. Myslím, že se opravdu musíme naučit vyhrávat, protože jsme měly dnes na 3:0, ale prostě jsme znejistěly.

Každopádně tahle výhra musí být důležitá pro vaše sebevědomí před sobotním zápasem s Šelmami, je to tak?

Samozřejmě, zvedlo se hodně. Doufám, že přijde hodně diváků a zase bude skvělá atmosféra.

V prvním setu přišel buben až někdy za stavu 18:18 a diváci začali pořádně fandit. Právě to vás dovedlo k zisku úvodní sady?

Přesně (směje se). Pomohlo to moc. Říkaly jsme si to i na lavičce, že první set byl napřed takový mrtvý, ale pak nás to nakoplo. Bylo to skvělé.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček