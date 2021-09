V sezoně by chtěl Přerovu pomáhat co nejvíce, má však také vyřízeny střídavé starty do Zlína. „Je to paradox. Přitom jsme se před sezonou nedomluvili na smlouvě,“ zmínil v obsáhlém rozhovoru pro Deník. V tom kromě přípravy či Beranech mluvil o Olomouci, zranění Branislava Konráda či příchodu Davida Krejčího.

Kubo, v přípravě jste toho moc nenahrál. Proč?

Trénoval jsem necelé dva týdny, když se ještě nehrálo. Pak jsem šel na očkování a to mě nějak skolilo. Dostal jsem potom ještě antibiotika, takže jsem další dva týdny netrénoval. Do zápasu jsem potom šel prakticky hned. V pondělí trénink a v úterý jsem hrál. Takže to pro mě teď byl třetí zápas od konce ledna, kdy jsem se zranil. Každý zápas ale byl lepší a lepší, cítím se líp a líp. Člověk se do toho ještě dostane fyzicky a sezona je dlouhá.

Přípravné duely jste ale sledoval od začátku. Jak je hodnotíte?

Určitě pozitivně. Sledoval jsem, když kluci hráli. Ze začátku tam byla mladší sestava a kluci hráli výborně. Mladí kluci tady mají potenciál. Mančaft má super charakter a cítím z toho, že by to mohla být úspěšná sezona. Mohli bychom v play-off udělat krůček výš, abychom nekončili zase ve čtvrtfinále.

Vrcholem přípravy byl triumf na domácím Zubr Cupu. Pomohl týmu?

Zubr Cup se vyhrál, potom se prohrálo se Šumperkem, to byl takový výpadek, který ale tým potřebuje. Taková facka, která přišla ve vhodnou dobu. Pak jsme odehráli ve Frýdku dobrý zápas a včera se sice prohrálo, ale šlo cítit, že výkon byl dobrý. Měli jsme tam výpadek ve druhé třetině, bylo to takové divoké, s vyloučeními. Myslím ale, že to byla dobrá generálka před ligou.

Nemrzí vás, že jste těsně přišel o zápas proti Zlínu?

Samozřejmě, chtěl jsem si zahrát. Ale zdraví je přednější. Prostě to nevyšlo, třeba příští rok, uvidíme, co bude. Proti klukům ze Zlína je to samozřejmě srdcová záležitost. Bylo by fajn se tam s někým pošťouchnout, bylo by to příjemné (úsměv).

V přípravě jste nastupoval s Matoušem Kratochvilem. Kdo bude v sezoně třetím do party?

Točili nám tam křídlo, protože Kuba Svoboda by se měl vrátit až nyní, už trénuje. Měli bychom spolu být mi tři. Já, Matouš a Kuba. Ve hře jsme se ještě nepotkali, takže půjdeme z fleku do mistráku. Na tréninku jsme si ale rozuměli.

Takže jste se stihli oťukat aspoň na tréninku?

Odpadl jsem první, pak jsem se vrátil a odpadl Kuba. Ale máme nějaké zkušenosti, něco jsme odehráli. Nějaká chemie tam je, bude to dobré. Matouš taky prošel extraligou a člověk to pozná. Je to vysoký, silný hráč, má výborné buly. Před brankou je nejlepší v lize. Hraje se mi s ním dobře. Sedíme vedle sebe v kabině, trávíme spolu hodně času všichni tři. Jsme kamarádi i mimo led, což je taky fajn.

V posledním duelu jste Liptovskému Mikuláši dal i první gól od návratu do Přerova. Jak padl?

Bylo asi dvacet vteřin do konce, šli jsme na led. Dvořka šel na buly, řekl jsem mu, ať to vyhraje na mě na střelu. Vyhrál to, já do toho plácl a tečované to tam zapadlo. Už bylo málo času, ale je pozitivní, že jsme to nevzdali a ještě to zdramatizovali (Zubři padli 4:5, pozn. red.).

Jak důležité to je pro vaši psychiku?

Měl jsem tam nějaké nahrávky. Jak říkám, má to stoupající tendenci a jsem za to rád. Samozřejmě to potěšilo, že to tam i se štěstím před ligou spadlo.

Přeci jen, fanoušci i trenéři od vás čekají body a góly. Necítíte nějaký tlak?

Nejste první, kdo se mě na to ptá. Abych pravdu řekl, vůbec to tak nevnímám. Nechci si dělat nějaké alibi, ale hokej nikdy není o jednom hráči. Je to o týmovosti, o tom, jak si sedneme v lajně. Žádný hráč to sám neuhraje. Člověk to možná má v podvědomí, že přišel z extraligy a čekají se od něj body, fanoušci, že dáte pět gólů za zápas. To by nedal ani Crosby. Nebo možná dal (smích), ale víte, jak to myslím. Jde o to, abych pomohl týmu a černá práce je taky důležitá.

Máte taky vyřízené střídavé starty do Zlína. Pomýšlíte stále na extraligu, nebo byste spíš raději odehrál sezonu doma v Přerově?

Teď se soustředím na Přerov. Chci pomoct klukům, podávat dobré výkony a potom uvidíme, jak se budu cítit. Když přijde nabídka, tak ještě nemám vysoký věk, abych si řekl, že nepůjdu. Ty cíle tam samozřejmě jsou, abych ještě mířil do extraligy. Paradox je, že tam mám teď střídavý start, když jsem zlínský, ale nedomluvili jsme se přitom před sezonou na smlouvě. Je to takové zajímavé.

Zlín má navíc problémy s šířkou kádru a zraněními…

Bylo to tak i loni, předloni. Nevím, jestli tam jsou i problémy s financemi. Koronavirus postihl hodně mančaftů. Ale ta zranění, to je alfa, omega. Loni jsme nehráli snad ani jeden zápas kompletní.

Podle odborníků jsou Berani největším adeptem na sestup. Jak to vidíte vy?

Jde o to, aby se chytil začátek. Asi to tam bude hodně postavené na gólmanech. Káša a Hufiňo jsou super, ale člověk na to nemůže spoléhat. Naposledy ale Zlín odehrál dobré utkání s Kometou. Těžko říct. Budu samozřejmě držet palce. Byla by škoda, kdyby měl Zlín opustit extraligu, nedokážu si to představit.

Působil jste taky v Olomouci, kde byly k vidění hrůzostrašné momenty. Braňo Konrád po zásahu bruslí do oblasti krku možná chvíli bojoval o život, vše dobře dopadlo. Řešil jste to už s někým z Mory?

Držím palce, ať je zdravý. Už jsem si tam psal s kamarády. Co mě zaskočilo, že tam prý nebyla žádná sanitka. To celkem čumím a bavili jsme se o tom i s kluky v kabině. To mě zaráží. Kdyby to byla druhá liga, tak budiž, ale extraliga, tam by to měl být základ. Zaplaťpánbůh, že nebyla zasažena žíla nebo tepna. Měl štěstí v neštěstí.

Dalším tématem je v Olomouci příchod Davida Krejčího z Bostonu. Co na tuhle pecku říkáte?

Je to velká událost pro celý Olomoucký kraj. Bude to super. Může vyprodávat stadionu a Olomouci to může pomoci udělat v sezoně krůček dál. Třeba udělat další krůček do semifinále.

Může jeden hráč celý klub tak vysoko vyšvihnout? Jak velký bude jeho přínos?

David bude určitě využívaný na sto procent přesilovek. Ty dnes rozhodují zápasy a on bude velice rozdílový právě v přesilovkách. Samozřejmě i při hře v pěti, ale takový hráč v početní výhodě bude hodně cítit.

Hrát by měl s Janem Káňou a Lukášem Kucserou, které oba dobře znáte. Vyhoví si?

Myslím, že ať mu tam dají kohokoliv, tak se přizpůsobí. On řekne, co si hráči mají plnit. V Olomouci jsou šikovní kluci, ať je to Kanis nebo Kučis, našel bych tam i další mladší borce. Myslím, že to bude fungovat.

Na závěr se musím zeptat, co kapela? V létě jste měli určitě spoustu koncertů, co dál?

Máme za sebou šňůru, ještě nás čeká ukončení letní tour v Morkovicích v letním kině. Máme nachystané nové písničky, vlastní tvorbu. Směřuje to k tomu, že uděláme vlastní CD. Možná ne tolik písniček, ale zato vlastních.

A poslední CD mělo úspěch?

Jo, super, prodává se to, na Spotify to jede, na YouTube taky. Jsme za to rádi, lidé chodí na koncerty, merch se prodává, na našem e-shopu je vše vesměs vyprodané. Snažím se dělat další objednávky, protože je toho fakt hodně, zaprášilo se po tom.