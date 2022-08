Tomáši, nejprve se zeptám, jaká pro vás byla bahnitá finálová jízda?

Samozřejmě taková, jak všichni říkali: Stojíš ve třetí řadě, tak počkej, to bude soda v první, druhé zatáčce. A samozřejmě, že jo. Přijel jsem do první zatáčky a to byl takový nářez takové vrstvy bláta na brýle, že jsem absolutně nic neviděl. V nájezdu do druhé zatáčky jsem škrtnul o vnitřní svodidlo, protože jsem prostě nevěděl, kde jsem. Ale ten problém měli asi všichni ostatní, protože mě nikdo nějak moc nepředjel.

Co vám pak během závodu běželo hlavou?

Než jsem se z toho dostal ven, tak mě nějaká auta předjela. V tu chvíli jsem si říkal: Dobře, teď pro tebe začíná učení. Bylo to taky o tom, čuchat trať. Přijeli jsme z kopce dolů za vracákem a tam to bylo jako sáňky. To bláto jelo, to se nedalo ubrzdit! A to jsme tam ve finále jeli krokem, začali jsme brzdit ještě před horizontem.

Jak celý víkend v Přerově hodnotíte?

Prošel jsem do finále, to byl cíl. Auto bylo super připravené. Organizátoři měli sakra těžkou práci, ale zvládli to bezvadně. Super byli i diváci, přišlo jich hodně i v takovém počasí. Ta show, kterou tady předvedl Martin Šonka s letadlem, byla taky bezvadná. Za mě povedený víkend.

VIDEO: Bahenní kluziště! Autokrosová Evropa patří Nikodémovi, Enge osmý

A hodnocení vaší autokrosové premiéry? Jste spokojen s umístěním?

Asi jsem si pro ni nemohl vybrat horší podmínky. To říkají všichni (směje se). Ale když už to máte někdy okusit, tak se vším všudy a ten největší hardcore. Já jsem za to rád. Dojeli jsme do cíle, auto je snad nepoškozené, to je důležité. Projel jsem cílem. Osmé místo na mistrovství Evropy? Neberte to v prvním závodě.

Jak vlastně vznikla myšlenka zúčastnit se závodu evropského šampionátu v autokrosu v Přerově?

Přerov je dlouhodobě špičkovým organizátorem autokrosových závodů. Rád jsem s týmem Marat a organizátory spojil síly. Vznikla taková myšlenka, co kdybych startoval tady na mistrovství Evropy? Říkal jsem si: Autokros? Vždycky jsem to chtěl zkusit, ale nikdy jsem v tom nejel. Potřeboval jsem nějaký trénink. Ten byl ale na suchu, že jo. Od soboty od rána začalo v Přerově pršet a příběh pro mě začínal od nuly. Mám spoustu zážitků, zkušeností a děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Třeba to není můj poslední závod v autokrosu.

To je samozřejmě má poslední otázka. Uvidíme ještě Tomáše Engeho třeba opět tady na přerovské trati?

Musím si to nechat projít hlavou, co jsem tady vlastně za celý víkend zažil. Ale určitě se nebráním další jízdě. Je mi vlastně jedno, jestli jedu buginou, formulí, s cesťákem, tahačem, rally Dakar. Když to má čtyři kola a motor, tak je to něco pro mě (úsměv).

