„Chytila jsem se jiné příležitosti, kde můžu ukazovat to, co umím, a lidem něco předávat. Zabrousím do tance,“ nastínila veleúspěšná sportovkyně v rozhovoru pro Deník, ve kterém došlo i na téma dopingu a nechuti pokračovat v Lenčině milovaném odvětví, které je dle jejích slov „nemocné“.

Lenko, máte za sebou další mistrovství světa. Kolikáté už vlastně bylo?

Ani přesně nevím, minimálně patnácté bylo (úsměv).

Doba je samozřejmě zvláštní. Byly i letos nějaké problémy a komplikace s odletem do španělské Santa Susanny kvůli koronaviru?

Pro mě to neexistuje (smích). Zpřísněné to ale samozřejmě bylo. Procedury ohledně testování a nošení roušek fungovaly. Pro mě to ale nebyla komplikace. Člověk buď chce vidět překážky, nebo ne.

Měla jste jasno, ve které kategorii se šampionátu zúčastníte?

Šlo o kategorii fitness artistic stejně jako minulý rok. Vybrala jsem tu kategorii, kde se neskáčou akrobatické prvky, byla jsem vnitřně přesvědčena, že to pro mě bude vhodnější. I když tam zase typově musí být trošku jiná postava. Já ji za těch třicet let sportování mám opravdu hodně sportovní. V kategorii artistic často chtějí holky s takovou postavou, že by člověk kolikrát ani nepoznal, že sportují. Pořád jsme ale ve sportu, kde to o postavě je.

Skončila jste šestá ze sedmi závodnic. Jak tento výsledek hodnotíte?

Jakmile o výsledku rozhodují pouze lidé, nikdy to nebude úplně spravedlivé. Člověk s tím za ty roky je smířený. Podstatné je, jak je člověk sám spokojen s tím, co tam předvedl. A já fakt spokojená jsem. Jsem pyšná na to, co jsem letos dokázala, bylo to podle mě o něco lepší než minulý rok (kdy brala stříbro, pozn. red.). Prostě si to jen nesedlo s jinými okolnostmi. Jela jsem tam s tím, že jsem už pár týdnů celkově byla unavená. Nebavilo už mě moc ani se připravovat. A to je špatně (úsměv).

Z čeho všeho jste byla unavená?

Z toho, že po sobě pořád chci tu zlatou medaili. Dostala jsem se do fáze, že mě to celkově přestalo bavit. Řekla jsem si, že tohle je fakt špatně. A byla jsem z toho vyčerpaná. Takže jsem pak v hlavě jela do Španělska s tím, že to prostě dopadne tak, jak má. A hlavně že si to musím užít. Navíc jsem teď jela se svými čtyřmi svěřenkyněmi. Takže to bylo v jiném duchu a i to mě drželo, abych tam vůbec jela.

Byl to tedy opravdu váš poslední závod ve fitness?

Jela jsem tam s tím, že ať už to dopadne jakkoliv, pak už závodit nebudu. Nebo minimálně do té doby, než mi to začne dělat radost a dávat mi to smysl. Tak to pořád mám a mít budu. Chytila jsem se jiné příležitosti, kde můžu ukazovat to, co umím, a lidem něco předávat. Zabrousím do tance.

Tanec, to zní zajímavě, můžete to rozvést?

Zkusíme tanec „contemporary“, což je moderna. Jde o skloubení gymnastiky, baletu a různých tanečních prvků. S holkami se nám tohle strašně moc líbí a teď sestavy směřujeme tímhle směrem. Závodů ve fitness je u nás strašně málo, chceme si to tímto obohatit. A já zabrousím nějakou dobu asi jenom tam.

Takže závody už pouze v tanci? Fitness jde úplně stranou a budete jen trenérkou?

Na podzim jsem závodila ještě i v body fitness, kde jsem si stanovila nějaký cíl, který mi z půlky vyšel. Já jsem ale unavená z toho sportu celkově. Ze systému, toho, jak se ten sport prezentuje, jak se k němu přistupuje v globálu. Taky jsem za těch dvaadvacet let unavená z toho, pořád řešit tělo a to, jak vypadám. Asi teď opravdu nebudu závodit. Budu tančit a jezdit si na závody v tančení. Závodnice ale budu připravovat pro fitness dál, to se nikdo nemusí bát (úsměv).

Máte za sebou vskutku bohatou kariéru. Ale přeci jen, můžete vypíchnout třeba tři největší úspěchy?

Nejvíc pro mě asi bude titul juniorské mistryně světa. Čekala jsem na něj sedm let, předtím tam byla spousta druhých míst nebo v uvozovkách křivd. Třeba když mě nevzali na mistrovství světa, protože lidské vztahy jsou samozřejmě komplikované. Byl to pro mě tenkrát poslední juniorský šampionát. A podařilo se. Doteď cítím, jak jsem na pódiu a hrají mi hymnu.

Co dalšího vás napadne?

V San Diegu jsme vyhráli kulturistické páry. Šlo o amatérskou naturální Olympii. Bylo tam patnáct párů, poprvé tam byli Češi. Všichni měli být naturálové (bez užívání zakázaných podpůrných prostředků, pozn. red.), ale když jsem to viděla, tak mi to tak rozhodně nepřišlo. Dokud se ale neprokáže doping, tak jsou samozřejmě všichni čistí. Říkala jsem tehdy, že když budeme v top šestce, tak je to, jako bychom vyhráli. My jsme to ale opravdu vyhráli. Muselo se sejít obrovské množství okolností a vyšší moc.

A nějaký úspěch do třetice?

Asi když jsem se vrátila zpátky do svazu IBB, kde už závodím osm let. Byla pro mě neskutečná výhra, když jsem hned na mistrovství světa postoupila do top šestky a nechala za sebou mistryně světa i mistryně Evropy. To byl pro mě skvělý pocit. Tohle jsou takové mé topovky.

Často ve spojitosti se svými úspěchy zmiňujete pana trenéra Jindřicha Šejbu, který odešel v prosinci 2015…

Pan Šejba je se mnou dennodenně. Pořád si říkám, jak by byl šťastný, kdyby třeba vidět ty moje holky. Co se týče fitness, tak se opravdu snažil. Chtěl holky k tomu sportu vést a chtěl, aby se vyvíjely. Vím, že bez pana Šejby bych nebyla tam, kde jsem. A nebyla bych ani tím, kým jsem. Těch zhruba patnáct let, co jsem s ním strávila, mě v podstatě utvořily do této osobnosti. Byly to mé nejsilnější roky po sportovní stránce.

Pan Šejba byl velkým zastáncem naturální cesty, tedy bez užití zakázaných látek. Ve vašem sportu je tohle velké téma a dle některých to bez dopingu nejde. Setkala jste se s ním během kariéry?

Před dvaadvaceti lety, když jsem tady vstoupila do fitka, tak pan Šejba měl tento postoj. A od té doby se tady nic nezměnilo. V každém sportu je to tak, že jsou čistí sportovci, nebo nejsou. V našem sportu je to samozřejmě na úplně jiném levelu. Náš sport je nemocný po více stránkách. Za tu dobu, co funguji jako závodník a trenér v našem klubu, tak svěřence vedeme čistě tímto naturálním směrem. Pokud se daný člověk rozhodne jinak, tak není problém, ale musí z klubu pryč. Je to každého volba.

Je právě ona „nečistota“ sportu jedním z důvodů, proč vás dohnala jakási nechuť závodit?

Je to jeden z aspektů, co mi vadí. Ať chceme, nebo ne, tak na tento sport se nahlíží jako na celek. Kdykoliv řeknu, že patříme pod kulturistiku a fitness, tak ta nálepka není pozitivní. Třeba kategorie bikini, kde jde jen o postavu a je to více o vizáži, to kolikrát nemá se sportem moc společného. Systém přípravy závodnic je takový, že ty holky ničí po psychické i fyzické stránce. Všechny to chtějí dělat, ale pak často poznají, co je to za zlo. Ve spoustě klubů by měli některé trenéry za takovou přípravu závodnic zavřít.

A vám se někdy v přerovském klubu stalo, že jste se museli kvůli dopingu s někým rozloučit?

Stalo. Bylo to jen s klukama, kteří ale řekli, že už nechtějí být čistí. My to máme vždy nastavené na rovinu.

Vy dokážete někoho takového poznat a odhalit podle samotné postavy?

Ty svaly jsou po delší době fakt jiné. To už člověk za těch x let, co se v tom pohybuje, pozná. Jinak vypadá postava i samotný sval. Pokud daný člověk používá třeba něco na shazování, tam už to vidět nejde. Ale pokud jde o něco na vytvoření svalové hmoty, to už pozná možná i laik. Nikdy jsem ale u nás nemusela řešit to, že by nám to někdo zamlčel. Jsem ráda, že k nám kluci byli fér a řekli, že chtějí jít jinou cestou.