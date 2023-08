Byl ve hře váš konec v Přerově?

Několikrát jsem řekl, že pokud vedení klubu nebude stát o moji práci, nebudu se tady držet zuby nehty. Měl jsem nabídky od jiných klubů v České republice, měl jsem nabídky i do zahraničí. Kdo mě zná, ví, že jen tak neutíkám. Pořád je tady rozdělaná práce a doufám, že po této sezoně lidé uvidí další progres. Není to ale jen práce moje. Je to práce holek i vedení.

Vy ale zastáváte i roli sportovního manažera, trénujete a klidně i čepujete pivo v bufetu…

Má role tady je specifická. Vím, že na mou hlavu je buď kritika, nebo chvála. Nic mezi není. Věnuji té práci hodně, obětuji jí často i rodinu. Můžete ale dělat vše na sto procent, věnovat tomu vše, ale výsledek nemusí přijít. I to je profesionální sport.

VIDEO: Zubřice už trénují. S Američankou, Chorvatkou i třemi posilami

Jde volejbal v Přerově pod vaší taktovkou nahoru?

Myslím, že oproti předloňské sezoně, kdy jsme neuhráli nic, přišla ta loňská, v níž jsme se stabilizovali finančně, udělali obrovský pokrok a vychovali mladé hráčky. Když to tak půjde dál, tahle sezona by mohla být fajn.

Co to znamená „fajn“? Jaké máte v nové sezoně cíle?

Mám každý rok stejné ambice. Jednou jsem se spálil, že jsem něco řekl a pro každého pak byl namachrovaný a hrozně sebevědomý. Já ale neznám člověka, co nechce vyhrávat. Takže cílem je, abychom vyhráli co nejvíce zápasů, hráli dobrý volejbal, bavili lidi. Chci se o klub starat tak, aby na volejbalové mapě v Česku byl co nejdéle.

Tři velezkušené posily i odchod trenéra. Zubřice chtějí být silnější

Pro klub také sháníte finance, podařilo se navýšit rozpočet. Výsledkem je příchod tří zkušených posil, bylo náročné je zaplatit?

Pokud se chceme přiblížit týmům, které byly v tabulce nad námi, bez financí to nejde. Jsem hrozně rád, že s holkami, i těmi zkušenými, byla jednání velice férová. Platové podmínky nejsou přemrštěné a odpovídají.

A co platy dalších hráček?

Hráčky, které tady zůstávají druhou, třetí sezonu, dostaly mírné navýšení v platu i jako odměnu, že v klubu zůstávají a chtějí na sobě pracovat. Je ale třeba říct, že to u nás rozhodně není tak, že se pohybujeme ve sta tisících za hráčku. To vůbec ne, to je úplně jiná dimenze.

Dvě z velkých posil, Kateřina Kohoutová a Veronika Tinklová se do Přerova vrací po působení ve velkých českých klubech. O čem to vypovídá?

Je to podle mě čest pro Přerov. Kačka odsud odcházela do velkého volejbalu a projevila zájem se sem vrátit. Stejné je to u Verči Tinklové. Moc si toho vážím, že tady byly spokojené a v kariéře chtějí pokračovat zde. A něco tady ještě dokázat. Zmínit musíme i Míšu Dlouhou, která nám odešla do Ameriky a teď reprezentuje Česko na univerziádě v Číně. Jsme rádi, že jsme tady dokázali zase vychovat hráčku do budoucna perspektivní třeba i pro dospělý národní tým.