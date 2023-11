Měli jsme proti Olympu na placu čtyři zkušenější hráčky, přesto jsme vyrobili více chyb. Je to k zamyšlení a budeme to řešit. Varianty jsou dvě. Buď se musí změnit něco uvnitř týmu, nebo vedení týmu. Vím, že spousta lidí se ptá, proč tam Vlček pořád je.

Je to také o zkušenostech, které by vám ale v této sezoně chybět neměly, nebo ano?

Dá se na tom pracovat, ale vždy to jenom nastíníte. Nikdy nevytvoříte tlak, jako když jsou v hale lidi a jde o výsledek. To vám řekne každý trenér. Na trénincích hrajeme dohrávky do koncovek s omezením, například chyba do sítě je za dva body. Řeknete si, že to vypadá dobře, pak přijde zápas a realita je jiná. Nevadí mi například zkažený servis za špatného stavu. My ale kazíme bojácné servisy za důležitého stavu. To mi vadí hodně a ukazuje to naši neodolnost. Násobí se to neúspěchy. Koncovky prohráváme všechny stejně, což nás ubíjí. Kdybych měl v klubu půl milionu navíc, moc by se nám hodil sportovní psycholog.

Stále více se tak mluví o konci trenéra Radima Vlčka v týmu. Ten je zároveň sportovním manažerem klubu a reálnější jsou v tuto chvíli personální změny v hráčském kádru. „Přerovský volejbal zatím Vlčka potřebuje,“ říká kouč mimo jiné v rozhovoru pro Deník. Kde je tedy problém a co by týmu podle něj prospělo?

Není to tak jednoduché. Lidé to vidí z jednoho pohledu. Budu se bavit s vedením, jestli má smysl mé pokračování, ale je to hodně složité. Jde o smlouvy, o to, aby na tom klub nebyl prodělečný, když skončím. Není to o tom, že se tady Vlček chce držet za každou cenu. Ať už se rozhodneme jakkoliv, já i jako sportovní manažer musím přemýšlet, co je nejlepší pro klub. A budu se klidně hájit.

A jak byste se před vedením hájil?

Myslím si, že tým byl na zápas s Olympem dobře připraven takticky, věděl, jak bude soupeř útočit, což ukázal začátek zápasu. Olymp se trápil a nebyl schopný složit balon. Pak jsme ale v prvním setu nabídli soupeři vítězství, protože když uděláte za set čtrnáct chyb, nemůžete vyhrát ani s prvoligovým týmem.

Přesto je třeba říct, že šlo o osmou extraligovou prohru z deseti zápasů.

Samozřejmě, že mě mrzí, že výsledky zatím nejsou takové, jaké jsme si představovali. Všichni by si ale měli vzpomenout, jak volejbaly v Přerově vypadaly před dvěma, třemi lety, a jak vypadají dnes. Co předvádíme, není v žádném případě ostuda. Jsem náročný, protože si myslím, že můžeme porážet kohokoliv.

Cítíte na svoji osobu tlak?

Lidé jsou ve sportu naučení, že když se nedaří, vymění se trenér. Tlak je enormní, většinou ale od lidí, kteří nevidí, kolik do toho trenér dává úsilí, s čím vším se vyrovnává. Dříve jsem nikdy neřekl, že končím. Pořád jsem opakoval, že jsme na nějaké cestě. Dnes říkám na rovinu, že pokud bych věděl, že máme trenéra a týmu to pomůže, tak odstoupím. Znovu ale opakuji, že to není jednoduché. Neskromně řeknu, že přerovský volejbal zatím potřebuje Vlčka, aby se klub hýbal dál směrem dopředu.

Existuje varianta, že byste zůstal pouze v roli sportovního manažera klubu?

Cesta to je, ale může v Přerově nastat za rok, za dva, za tři. Vlček by teď mohl odejít jako trenér, ale neznamená to, že Přerov bude najednou vyhrávat. Chtěl bych závěrem každého, kdo nevěří tomu, co tady děláme, pozvat na trénink. Jakéhokoliv fanouška. Dám mu tričko Volejbalu Přerov a může tam se mnou být, aby poznal, co každý den tvoříme a že to není jednoduché.